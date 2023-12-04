«Дія» долучилася до розробки цифрового гаманця ЄС

«Дія» долучилася до ініційованої Єврокомісією розробки EU Digital Wallet — цифрового гаманця для громадян Європейського Союзу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби «Дії».

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Що відомо

«EUDIW — цифровий гаманець, ініціатива Європейської Комісії, яка дасть змогу громадянам ЄС ідентифікувати себе та підтверджувати особисту інформацію та зробить зручнішим онлайн та офлайн-послуги у всьому ЄС. Із цим цифровим документом можна буде відкривати банківські рахунки, підписувати папери та зберігати цифрові документи, такі як водійські посвідчення, свідоцтва професійного статусу власника гаманця, електронні рецепти та інше», — йдеться у повідомленні.

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«Наша мета в цьому проєкті — забезпечити можливість українцям використовувати „Дію“ в ЄС, а європейцям — свої EUDIW в Україні», — зазначається в повідомленні.