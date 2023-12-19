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19 грудня 2023, 15:06

Ціни на золото знову пішли вниз

Ціни на золото знизилися у вівторок після того, як кілька чиновників ФРС применшили очікування того, що «голубиний розворот» центрального банку США неминучий, що допомогло зупинити втрати долара. Про це пише Investing.

Ціни на золото знизилися у вівторок після того, як кілька чиновників ФРС применшили очікування того, що «голубиний розворот» центрального банку США неминучий, що допомогло зупинити втрати долара.

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Що з цінами на золото

Жовтий метал все ще тримається вище за бажаний рівень $2000 за унцію, але все ж таки схилився до позначок нижче за $2000 після того, як поменшало «голубиних» сигналів з монетарної політики США.

Стійкість долара, який цього тижня різко відскочив від 4-місячних мінімумів, також вплинула на ціни на золото.

У той час як спотове золото подешевшало на 0,1% до 2 024,67 дол. унцію.

У понеділок низка чиновників ФРС заявила, що ентузіазм ринку з приводу негайного зниження процентної ставки дещо необґрунтований, і що застійна інфляція може утримувати грошово-кредитні умови більш жорсткими протягом тривалого часу.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсбі заявив, що він спантеличений тим, як ринок відреагував на засідання ФРС минулого тижня, а голова ФРБ Клівленда Лоретта Местер сказала, що ФРС не розглядає питання щодо зниження ставки, а скоріше про те, як довго монетарна політика має залишатися жорсткою, щоб інфляція знову досягла цільового рівня 2%.

Читайте також: Атака ХАМАС і війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Їхні коментарі дещо суперечать «голубиному» прогнозу ФРС на останньому цьогорічному засіданні, де центральний банк заявив, що з підвищенням процентної ставки покінчено, і він розгляне можливість її зниження у 2024 році.

Коментарі ФРС призвели до того, що ринок оцінив можливість зниження ставки вже в березні 2024 року, що викликало надходження коштів у чутливі до ставки активи, такі як золото. Після засідання ФРС жовтий метал злетів до позначки $2000 за унцію і з того часу утримується на цьому рівні.

Ринок також зберіг надію на швидке зниження ставки: ціни на ф'ючерси ФРС оцінили ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року майже з 63% ймовірністю.

Читайте: Наступного року на золото очікує шалене зростання: як цим прогнозом скористався «Мінфін»

Очікується, що золото виграє від зниження ставки, оскільки вища ставка збільшує альтернативні витрати інвестування в жовтий метал. Така торгівля обмежувала будь-яке значне зростання золота протягом минулого року.

Ціни на мідь

Серед промислових металів у вівторок зросли ціни на мідь, чому сприяли очікування на розширення монетарних стимулів у Китаї після масштабних вливань ліквідності з боку Народного банку минулого тижня.

Ф'ючерс на мідь із березневою експірацією виріс на 0,3% до $3,8595 за фунт.

Червоний метал сильно подорожчав на останніх сесіях, відстежуючи послаблення долара, а також на тлі того, що Народний банк Китаю влив в економіку понад 100 млрд юанів ліквідності, щоб підтримати зростання.

Наприкінці цього тижня Народний банк Китаю продовжуватиме утримувати базову ставку за кредитами на рекордно низькому рівні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kingcity
kingcity
19 грудня 2023, 15:52
#
Ага. Знизились. Хоч на графік би дивились. На ранок ціна була 2023 USD/ozt, на 15.50 — 2030 USD/ozt.
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