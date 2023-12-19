Ціни на золото знову пішли вниз

Ціни на золото знизилися у вівторок після того, як кілька чиновників ФРС применшили очікування того, що «голубиний розворот» центрального банку США неминучий, що допомогло зупинити втрати долара . Про це пише Investing.

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Що з цінами на золото

Жовтий метал все ще тримається вище за бажаний рівень $2000 за унцію, але все ж таки схилився до позначок нижче за $2000 після того, як поменшало «голубиних» сигналів з монетарної політики США.

Стійкість долара, який цього тижня різко відскочив від 4-місячних мінімумів, також вплинула на ціни на золото.

У той час як спотове золото подешевшало на 0,1% до 2 024,67 дол. унцію.

У понеділок низка чиновників ФРС заявила, що ентузіазм ринку з приводу негайного зниження процентної ставки дещо необґрунтований, і що застійна інфляція може утримувати грошово-кредитні умови більш жорсткими протягом тривалого часу.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсбі заявив, що він спантеличений тим, як ринок відреагував на засідання ФРС минулого тижня, а голова ФРБ Клівленда Лоретта Местер сказала, що ФРС не розглядає питання щодо зниження ставки, а скоріше про те, як довго монетарна політика має залишатися жорсткою, щоб інфляція знову досягла цільового рівня 2%.

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