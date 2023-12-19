Ціни на золото знизилися у вівторок після того, як кілька чиновників ФРС применшили очікування того, що «голубиний розворот» центрального банку США неминучий, що допомогло зупинити втрати долара. Про це пише Investing.
Ціни на золото знову пішли вниз
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Що з цінами на золото
Жовтий метал все ще тримається вище за бажаний рівень $2000 за унцію, але все ж таки схилився до позначок нижче за $2000 після того, як поменшало «голубиних» сигналів з монетарної політики США.
Стійкість долара, який цього тижня різко відскочив від 4-місячних мінімумів, також вплинула на ціни на золото.
У той час як спотове золото подешевшало на 0,1% до 2 024,67 дол. унцію.
У понеділок низка чиновників ФРС заявила, що ентузіазм ринку з приводу негайного зниження процентної ставки дещо необґрунтований, і що застійна інфляція може утримувати грошово-кредитні умови більш жорсткими протягом тривалого часу.
Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсбі заявив, що він спантеличений тим, як ринок відреагував на засідання ФРС минулого тижня, а голова ФРБ Клівленда Лоретта Местер сказала, що ФРС не розглядає питання щодо зниження ставки, а скоріше про те, як довго монетарна політика має залишатися жорсткою, щоб інфляція знову досягла цільового рівня 2%.
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Їхні коментарі дещо суперечать «голубиному» прогнозу ФРС на останньому цьогорічному засіданні, де центральний банк заявив, що з підвищенням процентної ставки покінчено, і він розгляне можливість її зниження у 2024 році.
Коментарі ФРС призвели до того, що ринок оцінив можливість зниження ставки вже в березні 2024 року, що викликало надходження коштів у чутливі до ставки активи, такі як золото. Після засідання ФРС жовтий метал злетів до позначки $2000 за унцію і з того часу утримується на цьому рівні.
Ринок також зберіг надію на швидке зниження ставки: ціни на ф'ючерси ФРС оцінили ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року майже з 63% ймовірністю.
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Очікується, що золото виграє від зниження ставки, оскільки вища ставка збільшує альтернативні витрати інвестування в жовтий метал. Така торгівля обмежувала будь-яке значне зростання золота протягом минулого року.
Ціни на мідь
Серед промислових металів у вівторок зросли ціни на мідь, чому сприяли очікування на розширення монетарних стимулів у Китаї після масштабних вливань ліквідності з боку Народного банку минулого тижня.
Ф'ючерс на мідь із березневою експірацією виріс на 0,3% до $3,8595 за фунт.
Червоний метал сильно подорожчав на останніх сесіях, відстежуючи послаблення долара, а також на тлі того, що Народний банк Китаю влив в економіку понад 100 млрд юанів ліквідності, щоб підтримати зростання.
Наприкінці цього тижня Народний банк Китаю продовжуватиме утримувати базову ставку за кредитами на рекордно низькому рівні.
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