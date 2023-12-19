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19 грудня 2023, 13:38

Понад 300 іноземних компаній повністю покинули російський ринок

За даними KSE Institute, станом на 17 грудня 2023 року понад 300 іноземних компаній повністю покинули російський ринок. Це близько 20% від усіх компаній, які володіли або володіють активами в росії. Про це пишуть на сайті інституту.

За даними KSE Institute, станом на 17 грудня 2023 року понад 300 іноземних компаній повністю покинули російський ринок.

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За оцінками KSE, вартість угод з продажу активів цих компаній може сягати $25 мільярдів. Однак, ймовірно, що реальна вартість буде нижчою, оскільки багато компаній були продані з суттєвим дисконтом.

Серед найбільших угод:

  • продаж російського бізнесу оголошень Avito ($2,4 млрд)
  • продаж частки (40%) компанії Eni в арктичному газовому проєкті «роснефти» ($1,8 млрд)

Більшість компаній, які покинули російський ринок, були з країн Європи, США та Канади. Більшість покупців (94%) були з росії, інші — з Китаю, Туреччини та ОАЕ.

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На початку повномасштабного вторгнення в Україну понад 1500 іноземних компаній оголосили про призупинення або припинення діяльності в росії. Станом на 17 грудня 2023 року 1232 компанії згорнули операції у росії та заявили про намір покинути країну. Водночас 1573 фірм поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 547 призупинили нові інвестиції та продовжують вичікувати.

Збитки західних компаній, які вийшли з росії після початку вторгнення в Україну, сягнули щонайменше $103 мільярдів. За даними видання The New York Times, завдяки цьому за минулий рік російська воєнна скарбниця отримала $1,25 мільярда.

Джерело: Мінфін
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