Ремонт «синьої» гілки метро у Києві: пасажирам за добу компенсували понад 110 тисяч

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на київській станції метро «Либідська» внаслідок ремонту на «синій» гілці, повернули майже 18,5 тисяч поїздок. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Зокрема, компенсували 9 729 поїздок тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт, та 8 624 — додаткові поїздки в метро на «синій» гілці.

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч грн.

Нагадаємо

З 18 грудня у Києві запрацювала система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро «Деміївська«-»Либідська». Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій «синьої» гілки метро.

При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку.

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 8 грудня, рух поїздів між станціями столичного метрополітену «Деміївська» та «Теремки» закрили на час ремонту перегінного тунелю.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008−2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Київська міська прокуратура, яка проводить дослідження обставин у кримінальному проваджені щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену, показала стан аварійного тунелю на Оболонсько — Теремківській лінії метро.