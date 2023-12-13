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13 грудня 2023, 18:56

Прокуратура показала стан аварійного тунелю Київського метрополітену (фото)

Київська міська прокуратура, яка проводить дослідження обставин у кримінальному проваджені щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену, показала стан аварійного тунелю на Оболонсько — Теремківській лінії метро.

Київська міська прокуратура, яка проводить дослідження обставин у кримінальному проваджені щодо підтоплення тунелів Київського метрополітену, показала стан аварійного тунелю на Оболонсько — Теремківській лінії метро.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗазначається, що 12 грудня 2023 року за участі спеціалістів судово-експертної установи правоохоронці провели огляд перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» КП «Київський метрополітен».
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що 12 грудня 2023 року за участі спеціалістів судово-експертної установи правоохоронці провели огляд перегінного тунелю між станціями метро «Деміївська» — «Либідська» КП «Київський метрополітен».

За результатами огляду експертами здійснені відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь, тощо.

Також експертами констатовано необхідність детального аналізу проектної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту.

Обшуки

У прокуратурі повідомили, що сьогодні, 13 грудня, на підставі ухвал слідчих суддів правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП «Київський метрополітен» та проектної організації, яка здійснювала проект вказаних перегінних тунелів, з метою вилучення документів щодо будівництва та експлуатації перегінних тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь, для їх подальшого дослідження слідчими та експертами.

Слідство триває.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 8 грудня, рух поїздів між станціями столичного метрополітену «Деміївська» та «Теремки» закрили на час ремонту перегінного тунелю.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008−2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
13 грудня 2023, 19:35
#
Цікаво, чи є над ціми ділянками тунелів — новобудови. Чекаю ботів від забудовників☻
+
0
zzzachary
zzzachary
13 грудня 2023, 21:50
#
Які гарні мери та депутати Києва, турбуются прокиян не крадуть все робится без порушень і строго по плану, а забув у Києва ж нема генплану робу що хочеш, хочеш міст будувати 10 років і завжди завищувати вартість будьласка всім пох, хочеш метро на Виноградар будувати і недобудовувати будьласка всім пох, а хочеш можеш пообіщяти метро на Троєщину та стати мером також будьласка кияни завжди вірять, їм би парк НАталка та клумби з квітами, а те що скоро мости всі почнуть вже падати головне щоб не зі мною))) як же болісно за рідне місто Київ!
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