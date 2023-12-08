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8 грудня 2023, 12:56

У Києві рух поїздів на «синій» гілці метро обмежили на пів року (оновлено)

Рух поїздів між станціями столичного метрополітену «Деміївська» та «Теремки» закрили на час ремонту перегінного тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

З 9 грудня рух поїздів між станціями столичного метрополітену «Деміївська» та «Теремки» закриють на час ремонту перегінного тунелю.
Фото: facebook.com/kyivmetro

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Оновлено

«Рух поїздів метро на ділянці між станціями „Теремки“ — „Деміївська“ вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів», — йдеться в повідомленні КМДА.

Спочатку планувалось, що рух поїздів буде обмежено з 9 грудня.

Як курсуватимуть поїзди

Так, поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

При цьому станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Дублюючі маршрути

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

Причина закриття станцій

Зазначається, що обмеження на ділянці «Теремки» — «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

«Таке рішення прийняте сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА», — йдеться в повідомленні.

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро — вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008−2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 13:31
#
Что творится!!! А жетоны еще продают? Надо прикупить мешочек!
+
0
56669450
56669450
8 грудня 2023, 15:11
#
Прикупи, а то вдруг закончатся и до конца пенсии не хватит.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 грудня 2023, 15:37
#
Посмотрю, а то на сметану может не хватить.
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0
mrsinicev
mrsinicev
8 грудня 2023, 14:17
#
Не долго проработала новая ветка. Жители теремков наверное в восторге.
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0
getup
getup
8 грудня 2023, 16:15
#
Переименовывать, оказывается, не строить…
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