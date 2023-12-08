Рух поїздів між станціями столичного метрополітену «Деміївська» та «Теремки» закрили на час ремонту перегінного тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
У Києві рух поїздів на «синій» гілці метро обмежили на пів року (оновлено)
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Оновлено
«Рух поїздів метро на ділянці між станціями „Теремки“ — „Деміївська“ вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів», — йдеться в повідомленні КМДА.
Спочатку планувалось, що рух поїздів буде обмежено з 9 грудня.
Як курсуватимуть поїзди
Так, поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».
При цьому станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.
Дублюючі маршрути
Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».
Причина закриття станцій
Зазначається, що обмеження на ділянці «Теремки» — «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.
«Таке рішення прийняте сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА», — йдеться в повідомленні.
У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро — вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.
Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.
Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008−2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.
За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі.
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