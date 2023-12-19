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19 грудня 2023, 9:27

Поляки знову заблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські протестувальники заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ — Ягодин», розпочавши акцію на під'їзних шляхах до пункту пропуску, повідомляє Держприкордонслужба.

Польські протестувальники заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ — Ягодин», розпочавши акцію на під'їзних шляхах до пункту пропуску, повідомляє Держприкордонслужба.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПрикордонна варта Республіки Польща проінформувала, що перевізники розпочали акцію протесту після 15:00 18 грудня.
Фото:korrespondent.net

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Прикордонна варта Республіки Польща проінформувала, що перевізники розпочали акцію протесту після 15:00 18 грудня.

Протестувальники пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

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Також перевізники не планують перешкоджати руху автобусів.

Блокування кордонів

Акція протесту польських перевізників розпочалась 6 листопада й буде тривати до 1 лютого або до виконання вимог активістів. До поляків пізніше приєднались й словацькі перевізники.

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Головна вимога — скасування «транспортного безвізу» для українських далекобійників. На думку польських й словацьких перевізників, це надає перевагу українським колегам у боротьби за ринок.

Скільки втрачає Україна через блокування кордонів

Через блокування кордону Україна недораховується мільярдів гривень. За даними голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, митниця не виконала план надходжень до бюджету на 19%, — а це 9,3 млрд грн.

За оцінками народної депутатки Юлії Клименко, блокування кордону може призвести до зниження ВВП України на 1% цього року. «Експорт у жовтні становив 5,2 млрд грн, а в листопаді він був 3,8 млрд грн. Різниця, можливо, частково викликана сезонними коливаннями. Але є різні оцінки, що цей страйк нам обійдеться в 1% ВВП», — розповіла вона.

Загальний обсяг експорту автомобільним транспортом у листопаді знизився, порівнюючи з жовтнем, на 26%, тобто на понад чверть. Імпорт обвалився приблизно так само — на 23%.

Найбільше ж від конфлікту на кордоні страждає бізнес. За оцінками Європейської бізнес асоціації, компанії через простої витрачають в середньому 1 млн грн на добу. Причина в тому, що суттєво зростають витрати на перевезення, а, як наслідок, собівартість продукції, що б'є по конкурентоспроможності.

Джерело: Мінфін
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