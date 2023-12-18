Рада ЄС повторно розгляне виділення допомоги Україні на 50 млрд євро

Рада ЄС планує провести саміт 1 лютого, на якому, зокрема, розгляне питання виділення допомоги Україні. Про це повідомив голова ради ЄС Шарль Мішель на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

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Мішель уточнив, що на саміті розглянуть внесення змін до довгострокового бюджету ЄС, які передбачають виділення допомоги Україні.

Як повідомлялося, минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

Раніше «Мінфін» писав про те, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу у питанні допомоги Україні.

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