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18 грудня 2023, 11:45

ЄС може позбавити Угорщину права голосу у питанні допомоги Україні — FT

Лідери Європейського Союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб розблокувати надання фінансової допомоги Україні. Про це пише Financial Times.

Лідери Європейського Союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, щоб розблокувати надання фінансової допомоги Україні.

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Деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Цей процес може бути заблокований будь-яким іншим членом ЄС, проте після виборів у Польщі в блоці не залишилося «гарантованого захисника» Угорщини.

Європейські чиновники заявили, що вони не хочуть використовувати процедуру позбавлення права голосу, оскільки це є крайнім заходом. Однак, вони зазначили, що Угорщина не може блокувати допомогу Україні без наслідків.

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Якщо Угорщина не скасує вето, 26 інших країн ЄС можуть укласти угоду самостійно. Однак, це займе більше часу.

«Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надавати гроші Україні», — сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що Угорщина наклала вето на пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає пакет, поки не буде вирішене питання про права угорської меншини в Україні.

Джерело: Мінфін
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