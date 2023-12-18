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18 грудня 2023, 16:39

На Уолл-стріт назвали найбільші ризики для акцій у 2024 році

Наприкінці року перспективи ринку акцій стали оптимістичними, але все ще передбачаються кілька серйозних ризиків, таких, як очікувана рецесія, боргові бульбашки та завищені оцінки акцій, пише Business Insider.

Наприкінці року перспективи ринку акцій стали оптимістичними, але все ще передбачаються кілька серйозних ризиків, таких, як очікувана рецесія, боргові бульбашки та завищені оцінки акцій, пише Business Insider.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІнвестори цілком очікували від Федеральної резервної системи «голубиного» сигналу, але ринок, як і раніше, стикається з низкою ризиків напередодні нового року.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інвестори цілком очікували від Федеральної резервної системи «голубиного» сигналу, але ринок, як і раніше, стикається з низкою ризиків напередодні нового року.

Від ФРС очікують на початок зниження відсоткової ставки вже в першому кварталі нового року. Чиновники натякнули на зниження ставки на 75 базисних пунктів наступного року, що підвищило індекс Dow минулого тижня до рекордного максимуму.

1. Ризик рецесії

Хоча очікується, що ФРС незабаром знизить відсоткову ставку, економіка США, як і раніше, ризикує впасти в рецесію, що призведе до падіння на ринку акцій, подібно до паралелі між сьогоднішніми умовами і тими, що спостерігалися в 1987 році, коли надмірно оптимістичний настрій інвесторів в акції в зрештою був пригнічений.

2. Боргова бульбашка лусне

Такий прогноз дав голова хедж-фонду Universa Investments, який нещодавно передбачив, що фондовий ринок переживе ще різкіший крах, ніж у 1929 році, оскільки відсоткова ставка залишиться високою протягом ще тривалого часу. Це і буде «найбільша кредитна бульбашка в історії людства», викликана штучно заниженою ставкою, штучною ліквідністю в економіці.

Читайте також: Хедж-фонди стали робити ставки на падіння долара після засідання ФРС

3. Корекція на ринку

Деякі сектори індексу S&P 500 виглядають переоціненими внаслідок того, що наднизька відсоткова ставка під час пандемії викликала ажіотаж на фондовому ринку, кульмінацією якого цього року став різкий стрибок цін на кілька обраних акцій — так званої «Чудової сімки», яку цього року набули величезні інвестиції, затьмаривши зростання інших акцій індексу. У майбутньому очікується суттєва корекція S&P 500, і в гіршому випадку S&P 500 впаде на 52% через «суперпухир», який обов'язково лусне.

4. Непередбачена подія або «Чорний лебідь»

Хоча подібні події за своєю природою є непередбачуваними, інвестори розглядають кілька незвичайних сценаріїв, які можуть зіпсувати настрої на ринку. Серед них — щось на зразок нової пандемії COVID-19 чи інші події, зумовлені високим рівнем геополітичних ризиків у світі.

Читайте: Аналітики Уолл-стріт передбачили відновлення цін на нафту у 2024 році

Наприклад, відомий економіст Нуріель Рубіні вказав на ескалацію напруженості у відносинах між США та Китаєм як одну з таких подій, яка може спровокувати катастрофу.

Джерело: Мінфін
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