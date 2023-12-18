Хедж-фонди та інші великі гравці після нещодавнього засідання ФРС почали робити ставки на падіння курсу долара до інших валют. Станом на 12 грудня гравці вперше з вересня стали тримати по долару більше коротких позицій, ніж довгих, повідомляє Bloomberg.
Хедж-фонди стали робити ставки на падіння долара після засідання ФРС
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Що відбувається з доларом
За підсумками тижня, який завершився 12 грудня, чиста коротка позиція проти долара збільшилася трохи менш як 26,36 тис. контрактів. Найбільші зміни відбулися щодо ієни, де ставки на зростання долара проти японської валюти впали більш ніж на 20%, і британського фунта, де ставки зниження долара майже подвоїлися.
Минулого тижня ФРС очікувано зберегла ставку на рівні 5,25−5,5%, проте регулятор дав сигнал про перехід до зниження ставки наступного року. Так, голова Федрезерва Джером Пауелл під час пресконференції за підсумками засідання повідомив, що члени ФРС тепер обговорюють, коли можна розпочати зниження ставки.
Пауелл також вказав на прогноз у боротьбі з інфляцією та повідомив про уповільнення американської економіки у четвертому кварталі.
Загалом медіанний прогноз чиновників ФРС передбачає, що до кінця наступного року ставка у США буде на рівні 4,5−4,75%. Ринок налаштований оптимістичніше, вважаючи ставку в 3,75−4% найімовірнішим сценарієм.
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Індекс долара
На цьому фоні долар помітно ослаб на глобальному ринку. Індекс долара (DXY) минулого тижня впав до мінімуму із серпня цього року. За підсумками тижня індекс впав на 1,34% до 102,59 пункту. На торгах у понеділок, 18 грудня, DXY у моменті впав ще на 0,17%, до 102,42 пункту.
Після «голубиних» сигналів з боку ФРС аналітики Goldman Sachs приєдналися до інших експертів, які очікують на зниження курсу долара. У Goldman Sachs переглянули свої прогнози, при цьому найбільші зміни торкнулися валют, які чутливі до рівня відсоткових ставок. Йдеться про японську ієну, шведську крону та індонезійську рупію.
Зокрема, аналітики тепер очікують, що за шість місяців курс долара до ієни мало зміниться і становитиме 142 єни за долар. Попередній прогноз передбачав 155 єн за долар.
Що таке Індекс долара
Індекс долара (DXY) показує ставлення долара США до кошика із шести інших основних валют — євро, єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка.
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