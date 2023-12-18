Хедж-фонди стали робити ставки на падіння долара після засідання ФРС

За підсумками тижня, який завершився 12 грудня, чиста коротка позиція проти долара збільшилася трохи менш як 26,36 тис. контрактів. Найбільші зміни відбулися щодо ієни, де ставки на зростання долара проти японської валюти впали більш ніж на 20%, і британського фунта, де ставки зниження долара майже подвоїлися.

Минулого тижня ФРС очікувано зберегла ставку на рівні 5,25−5,5%, проте регулятор дав сигнал про перехід до зниження ставки наступного року. Так, голова Федрезерва Джером Пауелл під час пресконференції за підсумками засідання повідомив, що члени ФРС тепер обговорюють, коли можна розпочати зниження ставки.

Пауелл також вказав на прогноз у боротьбі з інфляцією та повідомив про уповільнення американської економіки у четвертому кварталі.

Загалом медіанний прогноз чиновників ФРС передбачає, що до кінця наступного року ставка у США буде на рівні 4,5−4,75%. Ринок налаштований оптимістичніше, вважаючи ставку в 3,75−4% найімовірнішим сценарієм. Читайте: Власники обмінників намагаються пограти з курсом: які цінники вони виставлять 18−22 грудня