Хедж-фонди стали робити ставки на падіння долара після засідання ФРС

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 грудня 2023, 14:41

Хедж-фонди стали робити ставки на падіння долара після засідання ФРС

Хедж-фонди та інші великі гравці після нещодавнього засідання ФРС почали робити ставки на падіння курсу долара до інших валют. Станом на 12 грудня гравці вперше з вересня стали тримати по долару більше коротких позицій, ніж довгих, повідомляє Bloomberg.

Хедж-фонди та інші великі гравці після нещодавнього засідання ФРС почали робити ставки на падіння курсу долара до інших валют.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається з доларом

За підсумками тижня, який завершився 12 грудня, чиста коротка позиція проти долара збільшилася трохи менш як 26,36 тис. контрактів. Найбільші зміни відбулися щодо ієни, де ставки на зростання долара проти японської валюти впали більш ніж на 20%, і британського фунта, де ставки зниження долара майже подвоїлися.

Минулого тижня ФРС очікувано зберегла ставку на рівні 5,25−5,5%, проте регулятор дав сигнал про перехід до зниження ставки наступного року. Так, голова Федрезерва Джером Пауелл під час пресконференції за підсумками засідання повідомив, що члени ФРС тепер обговорюють, коли можна розпочати зниження ставки.

Пауелл також вказав на прогноз у боротьбі з інфляцією та повідомив про уповільнення американської економіки у четвертому кварталі.

Загалом медіанний прогноз чиновників ФРС передбачає, що до кінця наступного року ставка у США буде на рівні 4,5−4,75%. Ринок налаштований оптимістичніше, вважаючи ставку в 3,75−4% найімовірнішим сценарієм.

Читайте: Власники обмінників намагаються пограти з курсом: які цінники вони виставлять 18−22 грудня

Індекс долара

На цьому фоні долар помітно ослаб на глобальному ринку. Індекс долара (DXY) минулого тижня впав до мінімуму із серпня цього року. За підсумками тижня індекс впав на 1,34% до 102,59 пункту. На торгах у понеділок, 18 грудня, DXY у моменті впав ще на 0,17%, до 102,42 пункту.

Після «голубиних» сигналів з боку ФРС аналітики Goldman Sachs приєдналися до інших експертів, які очікують на зниження курсу долара. У Goldman Sachs переглянули свої прогнози, при цьому найбільші зміни торкнулися валют, які чутливі до рівня відсоткових ставок. Йдеться про японську ієну, шведську крону та індонезійську рупію.

Зокрема, аналітики тепер очікують, що за шість місяців курс долара до ієни мало зміниться і становитиме 142 єни за долар. Попередній прогноз передбачав 155 єн за долар.

Що таке Індекс долара

Індекс долара (DXY) показує ставлення долара США до кошика із шести інших основних валют — євро, єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони та швейцарського франка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами