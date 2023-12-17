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17 грудня 2023, 12:22

Санкції проти рф: Австрія погодилася після поступки України щодо Raiffeisen

Австрія погодилась зняти блокування 12-го пакета санкцій проти росії після того, як Україна виключила її банк Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє «Європейська правда».

Австрія погодилась зняти блокування 12-го пакета санкцій проти росії після того, як Україна виключила її банк Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: finbalance.com.ua

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Що відомо

Першим про розблокування санкційного пакета повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк. Він написав у Twitter (X), що Відень «зняв своє застереження» й ухвалення пакета відбудеться наступного тижня.

Тим часом Reuters звернув увагу, що Національне агентство України з питань запобігання корупції вилучило Raiffeisen з переліку міжнародних спонсорів війни на своєму сайті. Те, що ця домовленість була частиною компромісу Відня, підтвердив співрозмовник агенції в ЄС.

Читайте: Лідери Євросоюзу погодили 12 пакет санкцій проти росії

Нагадаємо

У рішенні саміту ЄС, опублікованому в четвер, містилась фраза про те, що ЄС «вітає ухвалення» 12-го пакета санкцій проти росії. Але пізніше стало відомо, що юридичної домовленості ще не було досягнуто, і її блокувала Австрія через оголошення Raiffeisen міжнародним спонсором війни.

Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.

Слід зазначити, що сусідка Австрії Угорщина місяцями блокує виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, через який фінансують допомогу для України, через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк — OTP Bank — у список «спонсорів війни».

У березні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 грудня 2023, 13:05
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Бабло побеждает зло.
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