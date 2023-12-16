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16 грудня 2023, 13:21

Лідери Євросоюзу погодили 12 пакет санкцій проти росії

Лідери Європейського Союзу погодили 12 пакет санкцій проти росії. Про це повідомляється в комюніке їхнього саміту. Про це пише Politico.

Лідери Європейського Союзу погодили 12 пакет санкцій проти росії.
Фото:depositphotos

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Деталі

Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12 пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомило раніше Reuters із посиланням на джерела.

За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12 пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим — канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

Читайте: Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти рф

Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України — тоді із зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.

Нагадаємо

15 листопада Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Європейською комісією представили державам-членам пропозицію щодо 12 пакета санкцій проти рф.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф, а також «інших важливих економічних операторів».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Vadim531
Vadim531
16 грудня 2023, 14:04
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Лучше бы эти импотенты бабло погодили что обещали, до одного места эти санкции!
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0
efess
efess
16 грудня 2023, 14:55
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Не помогают все эти санкции,это давно всем понятно.
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