Лідери Євросоюзу погодили 12 пакет санкцій проти росії

Австрія намагалася заблокувати ухвалення 12 пакета санкцій, вимагаючи виключити Raiffeisen Bank International (RBI) зі списку міжнародних спонсорів війни, повідомило раніше Reuters із посиланням на джерела.

За словами дипломатичних джерел Politico, голосування за 12 пакет санкцій без Негаммера вийшло випадковим — канцлер вийшов з кімнати, щоб поговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про вступ Румунії й Болгарії в Шенгенську зону.

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Але його відсутність під час ухвалення рішення нагадало момент, коли лідери країн ЄС вирішили почати переговори про вступ України — тоді із зали вийшов прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який обіцяв блокувати це питання.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що не хочуть повністю розривати багаторічні зв'язки з Росією у сподіванні на відновлення відносин.