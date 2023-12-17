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17 грудня 2023, 9:00

НБУ суттєво збільшив чистий продаж валюти за тиждень

Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня підскочив до $862,5 млн з $544 млн тижнем раніше. Востаннє НБУ продавав більше у перший тиждень після переходу до керованої гнучкості курсу на початку жовтня. Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня підскочив до $862,5 млн з $544 млн тижнем раніше.
Фото:depositphotos

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Ослаблення гривні

За результатами тижня курс гривні на міжбанку ослаб на 28 копійок — до 37,0211 грн/$1, при цьому зниження курсу відбувалося у понеділок-середу, тоді як у четвер-п'ятницю він був відносно стабільним.

Глава НБУ Андрій Пишний пояснив зростання попиту на валюту та рух курсу традиційним сезонним фактором наприкінці року.

Читайте: У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

«Наразі ми є свідками вже звичайного у довоєнний час для нас процесу сезонності, коли під кінець року потреба у валюті зростає. Відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Зазвичай їх не встигають реалізовувати», — казав він.

Водночас порівняно з фіксованим курсом 36,5686 грн/$1, який Нацбанк утримував з кінця липня 2022 року до 3 жовтня цього року, зараз гривня коштує лише на 1,2% дешевше.

Читайте: Девальваційні настрої посилюються: скільки коштуватиме валюта найближчими днями

Курс на готівковому ринку цього тижня повторював рух на міжбанку, проте не з таким розмахом, у результаті за підсумками тижня гривня на ньому ослабла лише приблизно на 17 копійок — до 37,55 грн/$1, а спред між курсами двох ринків знову звузився.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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stas12345
stas12345
17 грудня 2023, 14:00
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В перспективе пары лет должно быть минимум 50−60 грн за доллар
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Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
17 грудня 2023, 14:10
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Согласен, что курс будет меняться. Но почему не 70−80?
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