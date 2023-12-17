НБУ суттєво збільшив чистий продаж валюти за тиждень

Чистий продаж валюти Нацбанком цього тижня підскочив до $862,5 млн з $544 млн тижнем раніше. Востаннє НБУ продавав більше у перший тиждень після переходу до керованої гнучкості курсу на початку жовтня. Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

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Ослаблення гривні

За результатами тижня курс гривні на міжбанку ослаб на 28 копійок — до 37,0211 грн/$1, при цьому зниження курсу відбувалося у понеділок-середу, тоді як у четвер-п'ятницю він був відносно стабільним.



Глава НБУ Андрій Пишний пояснив зростання попиту на валюту та рух курсу традиційним сезонним фактором наприкінці року.

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«Наразі ми є свідками вже звичайного у довоєнний час для нас процесу сезонності, коли під кінець року потреба у валюті зростає. Відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Зазвичай їх не встигають реалізовувати», — казав він.



Водночас порівняно з фіксованим курсом 36,5686 грн/$1, який Нацбанк утримував з кінця липня 2022 року до 3 жовтня цього року, зараз гривня коштує лише на 1,2% дешевше.

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