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15 грудня 2023, 18:23

Україна залучить від ЄБРР 150 мільйонів євро для підтримки Укренерго взимку

Україна залучить від Європейського банку реструктуризації та розвитку (ЄБРР) 150 млн євро для підтримки НЕК «Укренерго» в проходженні опалювального сезону. Сьогодні були підписані відповідні угоди. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна залучить від Європейського банку реструктуризації та розвитку (ЄБРР) 150 млн євро для підтримки НЕК «Укренерго» в проходженні опалювального сезону.
Фото: vctr.media

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«Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів», — заявив він.

За словами голови уряду, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

«Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України», — наголосив Шмигаль.

Читайте також: Укренерго стало повноправним членом європейської мережі ENTSO-E

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України ЄБРР інвестував в економіку України понад 3 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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