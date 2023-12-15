Україна залучить від Європейського банку реструктуризації та розвитку (ЄБРР) 150 млн євро для підтримки НЕК «Укренерго» в проходженні опалювального сезону. Сьогодні були підписані відповідні угоди. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
15 грудня 2023, 18:23
Україна залучить від ЄБРР 150 мільйонів євро для підтримки Укренерго взимку
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«Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів», — заявив він.
За словами голови уряду, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.
«Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України», — наголосив Шмигаль.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України ЄБРР інвестував в економіку України понад 3 млрд євро.
Джерело: Мінфін
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