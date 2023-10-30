З початку війни ЄБРР інвестував 3 мільярди євро в держпідприємства України

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Інвестиції в Україну

«З початку російського вторгнення наші інвестиції в Україну досягли три мільярди євро», — поінформував він.

Водночас Патроне зауважив, що надалі очікується перевищення даного цільового показника.

Він також зазначив, що здатність України залучати інвестиції для відновлення та просування до вступу до ЄС залежить від створення «привабливого інвестиційного середовища та рівних умов для всіх гравців».

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«ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в українські державні підприємства і працює практично з кожним великим державним підприємством», — резюмував керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу.