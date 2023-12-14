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14 грудня 2023, 19:29

Укренерго стало повноправним членом європейської мережі ENTSO-E

Укренерго стало повноправним членом ENTSO-E — європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 39 країнах Європи. Відповідне рішення учасники ENTSO-E ухвалили сьогодні на Генеральній Асамблеї в Брюсселі, повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Укренерго стало повноправним членом ENTSO-E — європейської мережі операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 операторів у 39 країнах Європи.
Фото: zaxid.net

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«З 1 січня 2024 року наша компанія матиме рівні права та обов’язки з операторами енергосистем європейських країн. Укренерго голосуватиме під час засідань вищих керівних органів ENTSO-E», — написав Кудрицький у Facebook.

Він також зазначив, що Укренерго матиме четверту за розміром кількість голосів серед операторів енергосистем ENTSO-E, а отже український оператор системи передачі впливатиме на стратегічний розвиток та правила функціонування загальноєвропейської енергетичної мережі.

«Набуття юридичного статусу повноправного члена в ENTSO-E — логічний наступний крок після підтвердження ENTSO-E відповідності української енергосистеми ключовим європейським технічним вимогам та переходу до постійної синхронної роботи з європейською мережею. Це не крапка — це лише початок нової ери в енергетиці України та Європи», — заявив Кудрицький.

Перша ініціатива Укренерго

Голова Укренерго також повідомив, що першою ініціативою Укренерго на наступній генеральній асамблеї ENTSO-E стане створення загальноєвропейського пулу критичних матеріалів та обладнання для швидкого відновлення енергосистеми, на основі нашого досвіду протидії російському ракетно-дронового терору.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
14 грудня 2023, 21:56
#
Зараз знов почнеться вой про продаж електрики та віялові відключення
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