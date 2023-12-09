Інфляція в росії прискорилась й вже більша, ніж в Україні

Річна інфляція в росії прискорилась до 7,48% у листопаді. У жовтні показник становив 6,69%. Як зазначають аналітики, це найшвидше місячне зростання з квітня 2022 року. Про це повідомив росстат у п'ятницю, 8 грудня.

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Інфляція в рф

Індекс споживчих цін у рфу листопаді зріс на 1,11% після зростання на 0,83% у жовтні та 0,87% у вересні. За січень-листопад 2023 року ціни в рф підвищилися на 6,64%.

Вищою від листопадового показника інфляція була востаннє з лютого до квітня 2022 року, коли ціни стрибнули вгору після вторгнення росії в Україну.

Прискорення інфляції в росії ймовірно підштовхне центробанк країни-терористки до підвищення відсоткової ставки 15 грудня. Нагадаємо, що 27 жовтня рада директорів Банку росії підняла ключову ставку на 200 базисних пунктів — до 15% річних.

Інфляція в Україні

За інформацією українського держстату, інфляція в країні знизилася до мінімуму за три роки. У річному вимірі показник становить 5,1%, що є мінімальним значенням з грудня 2020 року, коли інфляція була на рівні 5%.

Інфляція на споживчому ринку в листопаді порівняно із жовтнем 2023 року становила 0,5%, з початку року — 4,4%.

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