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7 грудня 2023, 11:36

Японія готова надати $4,5 мільярда Україні

Японія готова надати додаткові кошти у розмірі $4,5 млрд на підтримку України. Про це повідомляє Kyodo News.

Японія готова надати додаткові кошти у розмірі $4,5 млрд на підтримку України.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько $4,5 мільярдів додаткових коштів, щоб допомогти Україні у її повоєнному відновленні.

Також лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою «Формула миру», йдеться у заяві, опублікованій за підсумками їхнього онлайн-саміту.

«Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів», — йдеться у заяві G7.

Читайте: Японія надасть Україні до $7 мільярдів допомоги

Нагадаємо

Зауважимо, Японія входить до Топ-5 кредиторів, на яких припадає 96% всього зовнішнього фінансування України у 2023 році.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про готовність надання Україні допомоги у розмірі до 7 мільярдів.

Крім цього, прем'єр-міністр Японії підкреслив, що їхня країна використовуватиме свій досвід у галузі відновлення після воєнних подій та природних катастроф для надання допомоги Україні.

Джерело: Мінфін
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