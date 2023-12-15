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15 грудня 2023, 9:28

Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, рішення підтримали 80 депутатів. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, рішення підтримали 80 депутатів.
Фото: kmr.gov.ua

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Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки — 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі - 2,8 млрд грн.

Основним напрямом фінансування є традиційно сфера освіти — на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста.

На житлово-комунальне господарство — 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.

Окрім того, передбачено виділити 1 млрд грн за рахунок вільного залишку на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві «Захисник Києва» на 2022−2024 роки.

Програма економічного і соціального розвитку Києва

Депутати також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024−2026 роки. У 2024 році заходи Програми будуть зосереджені на створення безпечних умов проживання і перебування в місті, адаптацію учасників/ць бойових дій і внутрішньо переміщених осіб, створення умов для їх реінтеграції в соціум.

«Також приділено увагу наданню соціальних, медичних і реабілітаційних послуг людям з інвалідністю. Враховано й особливості забезпечення стійкості міського господарства в умовах воєнного стану, створення зручного, безпечного та інклюзивного простору в усіх сферах життєдіяльності міста», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+14
Mr Bungle
Mr Bungle
15 грудня 2023, 9:51
#
Доходи 72,6, видатки 85,3, це як???
+
+29
Робин Гуд
Робин Гуд
15 грудня 2023, 10:53
#
Сюда заложены различные строительства, брусчатка и так далее, может ещё всплывут очередные закупки «овощерезок». Никто свои коррупционные растраты не будет урезать даже во время войны и проблем в экономике.

А то что расходы превышают доходы — «не проблема», оплатят с чего-нибудь (может резервы есть, кредиты или помощь от госбюджета), все равно все эти коррупционные схемы в конечном итоге платят обычные жители, поэтому властей не слишком беспокоят эти расходы.
+
+45
Mr Bungle
Mr Bungle
15 грудня 2023, 11:54
#
При наличии дефицита бюджета должны быть четко прописаны источники финансирования, иначе это не бюджет, а филькина грамота.Тме более это 18%-страшно много. Я про то, что это не бюджет, а клоунада
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
15 грудня 2023, 12:48
#
100%

Наверное придёт Кличко и скажет что-то из серии «Щоб вода в крані була тепла, треба її підігріти» — и сразу дефицит исчезнет))
+
+59
AleksandrBank
AleksandrBank
15 грудня 2023, 10:17
#
Голова фракції «ЄС» Петра Порошенка у Київраді Володимир Прокопів під час голосування за бюджет столиці заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, робити це повинна держава, а «міста мають жити своїм життям»
+
+5
Exba
Exba
15 грудня 2023, 10:26
#
Везде суббота, а у нас четверг
+
+90
Moonlighter
Moonlighter
15 грудня 2023, 10:49
#
Ну так в чем он не прав? У государства есть бюджет на оборонку, где на дроны на должны были закладывать средства. При чем тут деньги Киева? Все эти безмозглые дети под киевской радой лучше бы чем-то полезным занимались. Не защищаю Кличко, но не вижу митингов возле Верховной Рады.
+
+45
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
15 грудня 2023, 12:58
#
Київ не бомблять? Це типу, якщо я жінці даю певну суму грошей, але якщо у мене певні затримки з грошима, то це моя проблема? Хіба ми не сім'я? Хіба Київ і інші міста не в Україні? Хіба це не форс-мажор? Ніхто ж не просить віддати весь бюджет Києва, люди просять не будувати парки і бруківку там, де немає нагальної потреби.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
15 грудня 2023, 14:40
#
Київ основна ціль окупанів, Київ отримує найбільше доходів від податків фіз. та юр.осіб.

Тому Київ повинен на військових рейках працювати
+
0
Tido oss
Tido oss
15 грудня 2023, 11:14
#
Чотко
+
+44
Ranet
Ranet
15 грудня 2023, 12:36
#
Ни *** себе дефицит почти в 20%.
Это даже не наглость, это хамство.
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