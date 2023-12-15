Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, рішення підтримали 80 депутатів. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки — понад 85,3 млрд. Про це повідомляє пресслужба Київради.

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Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки — 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі - 2,8 млрд грн.

Основним напрямом фінансування є традиційно сфера освіти — на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста.

На житлово-комунальне господарство — 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.

Окрім того, передбачено виділити 1 млрд грн за рахунок вільного залишку на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві «Захисник Києва» на 2022−2024 роки.

Програма економічного і соціального розвитку Києва

Депутати також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024−2026 роки. У 2024 році заходи Програми будуть зосереджені на створення безпечних умов проживання і перебування в місті, адаптацію учасників/ць бойових дій і внутрішньо переміщених осіб, створення умов для їх реінтеграції в соціум.

«Також приділено увагу наданню соціальних, медичних і реабілітаційних послуг людям з інвалідністю. Враховано й особливості забезпечення стійкості міського господарства в умовах воєнного стану, створення зручного, безпечного та інклюзивного простору в усіх сферах життєдіяльності міста», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік.