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14 грудня 2023, 17:10

Підстав немає: Пишний про додаткове «друкування» грошей

Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому.
Фото:depositphotos

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Пишний про «друкування» грошей

«Ми не вбачаємо підстав для відновлення монетарного фінансування. Так ми бачимо, що ризики ритмічності фінансування реалізувалися до певної міри. Разом з цим відбувся другий успішний перегляд програми МВФ. Фундаментом програми є запевнення донорської коаліції щодо надання достатнього рівня фіндопомоги, щоб збалансувати бюджет», — зазначив очільник регулятора.

Він додав, що на майбутнє в НБУ розглядатимуть ситуацію з огляду на ті виклики, які будуть стояти, та напрацьовувати варіанти рішення.

Читайте: Україна отримала третій транш від МВФ — близько $900 млн

Голова НБУ підкреслив, що відповідно до поточних домовленостей між Нацбанком та Мінфіном, повернення до грошової емісії — це крайній захід.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+60
antonov3765
antonov3765
14 грудня 2023, 17:17
#
Значит точно печатают
+
+15
JWT
JWT
14 грудня 2023, 17:20
#
Ніхто не питає… абсолютно ніхто…

Пишний: «Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому.»

Всі: ясно, треба купувати долари.
+
0
NN NN
NN NN
14 грудня 2023, 17:50
#
Золото
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 18:19
#
Люди вже купили долари по 42 в 2022. Тепер не знають як вийти хоча би в нуль
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
14 грудня 2023, 18:26
#
С чего ты взял, что эти люди хотят выйти из доллара? Их, доллары, покупают не для того, чтобы выйти в ноль.

А выходит из них будут, когда возникнет такая необходимость по курсу, действующему на тот момент.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
14 грудня 2023, 18:33
#
В 2020 году люди купили по 28,18
а в 2022 году по 42.
Средний курс посчитаешь сам?
Будет по 36,6 — в следующем году — купят по 36,6.

Логику понял?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
14 грудня 2023, 17:23
#
То есть, по словам Пышного — сейчас оснований нет, но такой инструмент как крайняя мера рассматривается.

А получается так, что:

— финансовую помощь США не приняли в этом году и конгресс уходит на каникулы (завтра последний день) — т. е. практически на месяц всё замораживается

— если США и дальше не принимает фин. помощь (в год выборов сложно будет договориться) — то от США ничего не светит

— по ЕС тоже пока нет определённости — если сегодня-завтра не договорятся, вероятно не раньше середины января следующие разговоры

— если помощи долгое время всё-таки не будет, то включат печатный станок, а значит можно будет поставить крест на сотрудничестве с МВФ, где это одно из главных условий, хотя МВФ может и быстрее отказаться если увидет огромные дыры в бюджете, которые ничем кроме как эмиссией, закрыть не могут

В 2024 году похоже будет много «сюрпризов», особенно с лета.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
14 грудня 2023, 18:24
#
В США регулярно відбуваються шатдауни. Але при цьому ніяких дефолтів не відбувається. Лише розмови про банкрутство Америки
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
14 грудня 2023, 17:46
#
Паниковать пока рано, но приятно, что Пышный сознался, что может в любой момент зделать , что хочет, молодец!!!
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