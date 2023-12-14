Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.
Підстав немає: Пишний про додаткове «друкування» грошей
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Пишний про «друкування» грошей
«Ми не вбачаємо підстав для відновлення монетарного фінансування. Так ми бачимо, що ризики ритмічності фінансування реалізувалися до певної міри. Разом з цим відбувся другий успішний перегляд програми МВФ. Фундаментом програми є запевнення донорської коаліції щодо надання достатнього рівня фіндопомоги, щоб збалансувати бюджет», — зазначив очільник регулятора.
Він додав, що на майбутнє в НБУ розглядатимуть ситуацію з огляду на ті виклики, які будуть стояти, та напрацьовувати варіанти рішення.
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Голова НБУ підкреслив, що відповідно до поточних домовленостей між Нацбанком та Мінфіном, повернення до грошової емісії — це крайній захід.
Коментарі - 9
Пишний: «Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому.»
Всі: ясно, треба купувати долари.
А выходит из них будут, когда возникнет такая необходимость по курсу, действующему на тот момент.
а в 2022 году по 42.
Средний курс посчитаешь сам?
Будет по 36,6 — в следующем году — купят по 36,6.
Логику понял?
А получается так, что:
— финансовую помощь США не приняли в этом году и конгресс уходит на каникулы (завтра последний день) — т. е. практически на месяц всё замораживается
— если США и дальше не принимает фин. помощь (в год выборов сложно будет договориться) — то от США ничего не светит
— по ЕС тоже пока нет определённости — если сегодня-завтра не договорятся, вероятно не раньше середины января следующие разговоры
— если помощи долгое время всё-таки не будет, то включат печатный станок, а значит можно будет поставить крест на сотрудничестве с МВФ, где это одно из главных условий, хотя МВФ может и быстрее отказаться если увидет огромные дыры в бюджете, которые ничем кроме как эмиссией, закрыть не могут
В 2024 году похоже будет много «сюрпризов», особенно с лета.