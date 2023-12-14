НБУ знизив ставки за депозитними сертифікатами

З 15 грудня Національний банк знижує ставку з розміщення депозитних сертифікатів овернайт до 15%. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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На 1 в. п. знижуються також інші ставки:

ставка за тримісячними депозитними сертифікатами знижується до 19%,

а ставка за кредитами рефінансування — до 21%.

Зазначається, що НБУ продовжує пом’якшувати процентну політику з огляду на те, що зниження облікової ставки не створить ризиків для привабливості заощаджень у гривні на тлі подальшого зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань, а також успішної адаптації валютного ринку до нового курсового режиму.

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Попередні кроки з пом’якшення процентної політики привели до помірного зниження номінальних ринкових ставок за гривневими інструментами, що відповідало очікуванням НБУ.

Так, середньозважена ставка за строковими депозитами для населення терміном від трьох місяців знизилася до 14,7% у листопаді. Дохідність ОВДП на вторинному ринку зменшилася до 16−19,7% залежно від строку погашення.

В НБУ наголосили, що подальша динаміка облікової ставки залежатиме від розвитку інфляційних процесів, стану валютного ринку, ритмічності надходження та достатності обсягів міжнародної допомоги, ситуації з безпековими ризиками та інших чинників.