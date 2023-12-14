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14 грудня 2023, 13:55

Влада Нідерландів закликає українських біженців обміркувати можливість оренди житла

Влада Нідерландів просить українських біженців обміркувати можливість самостійно винаймати житло, якщо є така фінансова спроможність. Відповідну заяву Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.

Влада Нідерландів просить українських біженців обміркувати можливість самостійно винаймати житло, якщо є така фінансова спроможність.
Фото: pixabay.com

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Наголошується, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Наразі понад 100 тисяч переселенців з України вже знайшли притулок у країні.

Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

«На жаль, війна все ще триває та люди продовжують їхати з України, шукаючи безпечного місця в Нідерландах. Ми, як і раніше, прагнемо надати притулок для всіх новоприбулих. Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені. Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість», — йдеться у заяві.

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Біженці, які приїхали до Нідерландів уперше, можуть вказати таке бажання при реєстрації у першому пункті прибуття і отримати інформацію про нідерландський ринок житла.

«Цими діями ми прагнемо забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом», — підкреслили у повідомленні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+104
Игорь УА
Игорь УА
14 грудня 2023, 14:08
#
Мы подумали, нет, дайте денег еще.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
14 грудня 2023, 16:05
#
Одним словом нечего не меняется, год за годом
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