Рішення ФРС підштовхнуло ціни на золото вгору

Ціни на золото піднялися вище за ключові рівні на азіатських торгах у четвер, продовживши зростання порівняно з попередньою сесією після того, як ФРС заявила, що вона закінчила підвищувати відсоткову ставку і прогнозує зниження вартості запозичень у 2024 році. Про це пише Investing.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ставка ФРС

Центральний банк зберіг ставку на колишньому рівні, як і очікувалося, і заявив, що, швидше за все, знизить відсоткову ставку на більшу, ніж очікувалося, величину у 2024 році, посилаючись на очевидний прогрес у поверненні інфляції у межі цільового рівня 2% на рік.

Це рішення викликало широкомасштабні спекуляції щодо можливих термінів зниження ставки ФРС, а також призвело до різкого падіння курсу долара, який наблизився до чотиримісячного мінімуму.

Золото виграло від цих торгів, повернувшись до заповітного рівня $2000 за унцію, оскільки перспектива зниження процентної ставки у США підвищила привабливість жовтого металу.

Торги на біржі

У той час як спотове золото зросло на 0,2% до $2 031,88 за унцію, до 23:50 за східним часом (04:50 за Грінвічем) ф'ючерс на золото з терміном у лютому зріс на понад 2% до $2 046 45 за унцію.

Проте жовтий метал залишається значно нижчим за рекордні максимуми, що перевищують $2100 за унцію, досягнутих раніше цього місяця, оскільки ринок, як і раніше, не впевнений у тому, коли саме ФРС почне знижувати ставку.

ФРС заявила, що процентна ставка досягла свого піку на рівні 5,4%, і що центральний банк знижуватиме ставку щонайменше тричі у 2024 році до 4,6%. Глава ФРС Пауелл заявив, що, хоча ще зарано оголошувати про перемогу над інфляцією, але він все ж таки прогнозує зниження інфляції в 2023 році.

«Блакитний» сигнал ФРС викликав зростання спекуляцій щодо того, коли банк почне знижувати ставку. Ціни ф'ючерсів на фонди ФРС показали, що трейдери оцінюють більш ніж 70% ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.

Трейдери також розглядають 67% ймовірність ще одного зниження ставки на 25 базисних пунктів у травні.

Читайте також: ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок