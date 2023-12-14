Ціни на золото піднялися вище за ключові рівні на азіатських торгах у четвер, продовживши зростання порівняно з попередньою сесією після того, як ФРС заявила, що вона закінчила підвищувати відсоткову ставку і прогнозує зниження вартості запозичень у 2024 році. Про це пише Investing.
Рішення ФРС підштовхнуло ціни на золото вгору
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Ставка ФРС
Центральний банк зберіг ставку на колишньому рівні, як і очікувалося, і заявив, що, швидше за все, знизить відсоткову ставку на більшу, ніж очікувалося, величину у 2024 році, посилаючись на очевидний прогрес у поверненні інфляції у межі цільового рівня 2% на рік.
Це рішення викликало широкомасштабні спекуляції щодо можливих термінів зниження ставки ФРС, а також призвело до різкого падіння курсу долара, який наблизився до чотиримісячного мінімуму.
Золото виграло від цих торгів, повернувшись до заповітного рівня $2000 за унцію, оскільки перспектива зниження процентної ставки у США підвищила привабливість жовтого металу.
Торги на біржі
У той час як спотове золото зросло на 0,2% до $2 031,88 за унцію, до 23:50 за східним часом (04:50 за Грінвічем) ф'ючерс на золото з терміном у лютому зріс на понад 2% до $2 046 45 за унцію.
Проте жовтий метал залишається значно нижчим за рекордні максимуми, що перевищують $2100 за унцію, досягнутих раніше цього місяця, оскільки ринок, як і раніше, не впевнений у тому, коли саме ФРС почне знижувати ставку.
ФРС заявила, що процентна ставка досягла свого піку на рівні 5,4%, і що центральний банк знижуватиме ставку щонайменше тричі у 2024 році до 4,6%. Глава ФРС Пауелл заявив, що, хоча ще зарано оголошувати про перемогу над інфляцією, але він все ж таки прогнозує зниження інфляції в 2023 році.
«Блакитний» сигнал ФРС викликав зростання спекуляцій щодо того, коли банк почне знижувати ставку. Ціни ф'ючерсів на фонди ФРС показали, що трейдери оцінюють більш ніж 70% ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.
Трейдери також розглядають 67% ймовірність ще одного зниження ставки на 25 базисних пунктів у травні.
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Однак невизначеність щодо зниження ставки, швидше за все, стримає оптимізм у найближчі місяці, тим більше, що зростання економіки США все ще може спровокувати зростання інфляції. Останні дані показали, що інфляція споживчих цін у листопаді залишалася стабільною, а ринок праці також зберігає високі темпи зростання.
Вища ставка збільшує альтернативні витрати інвестування в золото, і останній рік це підкосило жовтий метал.
Хоча перспектива зниження ставки також з'являється на тлі зростаючого оптимізму щодо «м'якої посадки» економіки США, будь-яке подальше погіршення глобальних економічних умов — особливо в Європі та Китаї — може також призвести до попиту на золото як «тиха гавань».
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Серед промислових металів ціни на мідь у четвер не змінилися, оскільки побоювання, що зберігаються, з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї, що є основним її імпортером, значною мірою нівелювали оптимізм з приводу зниження процентної ставки в США.
Ціни на мідь
Ф'ючерс на мідь із терміном у березні впав на 0,1% до $3,8332 за фунт. Мідь все ще зберігає зростання на 1,3% порівняно із середовищем, хоча це було значною мірою обумовлено послабленням долара.
Побоювання щодо Китаю залишаються після серії слабких економічних показників за листопад, оскільки ринок побоюється уповільнення попиту на мідь. Китай ще більше поринув у зону дезінфляції, а кредитна активність також залишилася млявою.
Тепер у центрі уваги знаходяться економічні сигнали з країни, які мають вийти цієї п'ятниці — промислове виробництво та роздрібні продажі.
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