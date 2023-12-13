Ціни на золото впали нижче за $2000 напередодні засідання ФРС

У середу ціни на золото тримаються нижче за ключові рівні, оскільки ринок став обережніше ставитися до недохідних активів перед заключним цього року засіданням Федеральної резервної системи. Про це пише Investing.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбувається із золотом

Нещодавні ознаки сили ринку праці та застійної інфляції у США послабили очікування того, що центральний банк знизить у 2024 році відсоткову ставку раніше. Очікується, що трохи згодом у середу ФРС збереже ставку на колишньому рівні, проте її прогноз на 2024 рік залишається невизначеним.

Невизначеність щодо ФРС призвела до різких коливань цін на золото цього місяця: жовтий метал ненадовго досягнув рекордного максимуму $2100 за унцію, а потім сильно здав позиції.

Читайте: Наступного року на золото очікує шалене зростання: як цим прогнозом скористався «Мінфін»

Нещодавні втрати жовтого металу також призвели до того, що він втратив бажаний рівень $2000 за унцію, особливо коли долар відновив свої позиції напередодні засідання ФРС.

У той час, як спотове золото залишалося незмінним на позначці $1 993,70 за унцію до 00:26 за східним часом (05:26 за Грінвічем), ціна була стабільною на рівні $1 979,06 за унцію.

Очікується, що пізніше цього ж дня центральний банк США за підсумками свого заключного засідання у 2023 році повідомить, що збереже ставку на колишньому рівні.

Проте будь-які сигнали голови ФРС Джерома Пауелла про те, як змінюватиметься ставка до 2024 року, будуть у центрі уваги, тим більше що ринок побоюється потенційно «яструбиних» прогнозів голови центрального банку.

Пауелл в основному дотримується своєї риторики про підвищення ставки, але визнав значний прогрес у боротьбі з інфляцією цього року. Однак, у листопаді інфляція в США залишалася вищою за цільовий рівень ФРС 2% на рік.

Будь-які «яструбині» сигнали з боку ФРС, ймовірно, ще більше засмутять ринок золота, тим більше, що інвестори дедалі менше вірять у те, що підвищення ставки відбудеться до березня 2024 року.

Ф'ючерси на федеральні фонди показують, що ймовірність зниження ставки у березні становить 43%, що різко нижче 60%, закладених у ціну минулого тижня. Підвищення ставки погано позначається на золоті, оскільки воно збільшує альтернативні витрати інвестування у зливки.

Ціни на мідь

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння на тлі відсутності оптимізму щодо її головного імпортера — Китаю.

Ф'ючерс на мідь із березневим терміном впав на 0,4% до $3,7782 за фунт.

Ознаки посилення дезінфляції в Китаї призвели до великих втрат міді цього тижня, оскільки ринок побоюється, що погіршення економічних умов у найбільшому світовому імпортері міді призведе до зниження попиту.

Хоча китайські чиновники пообіцяли вжити додаткових стимулюючих заходів для підтримки зростання, ціни на мідь і ширший ринок не отримали особливого полегшення від їхніх коментарів, враховуючи, що Пекін здебільшого тягне з цьогорічних заходів підтримки.