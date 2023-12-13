У середу ціни на золото тримаються нижче за ключові рівні, оскільки ринок став обережніше ставитися до недохідних активів перед заключним цього року засіданням Федеральної резервної системи. Про це пише Investing.
Ціни на золото впали нижче за $2000 напередодні засідання ФРС
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відбувається із золотом
Нещодавні ознаки сили ринку праці та застійної інфляції у США послабили очікування того, що центральний банк знизить у 2024 році відсоткову ставку раніше. Очікується, що трохи згодом у середу ФРС збереже ставку на колишньому рівні, проте її прогноз на 2024 рік залишається невизначеним.
Невизначеність щодо ФРС призвела до різких коливань цін на золото цього місяця: жовтий метал ненадовго досягнув рекордного максимуму $2100 за унцію, а потім сильно здав позиції.
Читайте: Наступного року на золото очікує шалене зростання: як цим прогнозом скористався «Мінфін»
Нещодавні втрати жовтого металу також призвели до того, що він втратив бажаний рівень $2000 за унцію, особливо коли долар відновив свої позиції напередодні засідання ФРС.
У той час, як спотове золото залишалося незмінним на позначці $1 993,70 за унцію до 00:26 за східним часом (05:26 за Грінвічем), ціна була стабільною на рівні $1 979,06 за унцію.
Очікується, що пізніше цього ж дня центральний банк США за підсумками свого заключного засідання у 2023 році повідомить, що збереже ставку на колишньому рівні.
Проте будь-які сигнали голови ФРС Джерома Пауелла про те, як змінюватиметься ставка до 2024 року, будуть у центрі уваги, тим більше що ринок побоюється потенційно «яструбиних» прогнозів голови центрального банку.
Пауелл в основному дотримується своєї риторики про підвищення ставки, але визнав значний прогрес у боротьбі з інфляцією цього року. Однак, у листопаді інфляція в США залишалася вищою за цільовий рівень ФРС 2% на рік.
Будь-які «яструбині» сигнали з боку ФРС, ймовірно, ще більше засмутять ринок золота, тим більше, що інвестори дедалі менше вірять у те, що підвищення ставки відбудеться до березня 2024 року.
Ф'ючерси на федеральні фонди показують, що ймовірність зниження ставки у березні становить 43%, що різко нижче 60%, закладених у ціну минулого тижня. Підвищення ставки погано позначається на золоті, оскільки воно збільшує альтернативні витрати інвестування у зливки.
Ціни на мідь
Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння на тлі відсутності оптимізму щодо її головного імпортера — Китаю.
Ф'ючерс на мідь із березневим терміном впав на 0,4% до $3,7782 за фунт.
Ознаки посилення дезінфляції в Китаї призвели до великих втрат міді цього тижня, оскільки ринок побоюється, що погіршення економічних умов у найбільшому світовому імпортері міді призведе до зниження попиту.
Хоча китайські чиновники пообіцяли вжити додаткових стимулюючих заходів для підтримки зростання, ціни на мідь і ширший ринок не отримали особливого полегшення від їхніх коментарів, враховуючи, що Пекін здебільшого тягне з цьогорічних заходів підтримки.
Коментарі