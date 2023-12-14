Пропуск вантажівок на пункті пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні зранку 14 грудня частково відновили. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
На кордоні зі Словаччиною частково відновили пропуск вантажівок
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Ситуація на кордоні
«Станом на 06:00 у пункті пропуску „Ужгород“ на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні», — йдеться в повідомленні.
Словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію з 19:30 13 грудня.
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У ДПСУ додали, що попередньо повідомлялося, що на в'їзд у Словаччину прийматимуть по 2 автомобілі за годину. Фактично за годину пропускають по 3−4 вантажівки.
Нагадаємо
11 грудня представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє — Нємецке — Ужгород».
Нагадаємо, що польські перевізники блокують чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. Їх протести почалися 6 листопада. Також раніше «Мінфін» повідомляв, що перевізники Угорщини вирішили долучитися до страйку.
Загальна вимога далекобійників із сусідніх країн одна — скасування «транспортного безвізу» для України та врегулювання перетину кордону.
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