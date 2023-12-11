Словацькі перевізники знову збираються перекрити кордон

Перевізники Словаччини знову збираються перекрити рух вантажівок через український кордон. Акція протесту запланована на 11 грудня. Про це повідомила спілка перевізників UNAS.

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Словацький протест

У планах далекобійників заблокувати рух через «Вишнє-Нємецке-Ужгород». Раніше протестувальники вже перекривали цей пункт пропуску, блокаду було знято 5 грудня.

Згідно із заявою перевізників, рішення про поновлення протесту було ухвалено на підставі «впливу на ринок автотранспорту Словаччини». Блокування кордону має розпочатися з 15:00, скільки воно триватиме наразі невідомо.

Перевізники додають, що заблокують проїзд на територію Словацької Республіки для вантажних перевезень, а особистий транспорт не обмежуватимуть.

Передісторія

Нагадаємо, що польські перевізники блокують чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. Їх протести почалися 6 листопада. Також раніше «Мінфін» повідомляв, що перевізники Угорщини вирішили долучитися до страйку.

Загальна вимога далекобійників із сусідніх країн одна — відміна «транспортного безвізу» для України та врегулювання перетину кордону.

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