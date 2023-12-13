Напередодні саміту ЄС в уряді України обіцяють провести масштабні реформи

Уряд України готує масштабні реформи в країні, які охоплять всі сфери. Особливу увагу будуть приділяти боротьбі з корупцією. Про це повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття Регулярного міністерського засідання ОЕСР: Тиждень Євразії 2023, передає «Урядовий портал».

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Що сказав прем'єр

За словами Шмигаля, в уряді поставили амбітні цілі, зокрема членство України в Європейському Союзі та ОЕСР у найближчі роки.

«Із допомогою наших партнерів ми готуємо матрицю реформ — вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна. Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів», — зауважив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що згадана матриця реформ охопить усі сфери.

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«Дуже важливу роль відіграватимуть антикорупційні ініціативи. Наша увага зосереджена не лише на тому, щоб посадити корупціонерів у в’язницю, але, перш за все, на створенні системи, у якій немає можливості для корупції. Це стане можливим завдяки цифровізації державних послуг, дерегуляції бізнесу та зменшенню ролі держави в економіці», — зазначив глава уряду.

Прем'єр-міністр додав, що Україна також залучає приватний сектор, який відіграє ключову роль у планах відродження економіки та реалізації програми відновлення.

За словами Шмигаля, Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується.

Визначальний саміт для України

14 та 15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу, на якому мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. Напередодні цієї події Київ закликав Брюссель почати перемовини про вступ України в ЄС.

8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати перемовини з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.