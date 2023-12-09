Вступ України в ЄС: Київ просить Брюссель почати перемовини

Верховна Рада закликає Брюссель почати перемовини про вступ України до ЄС на саміті 14−15 грудня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Парламентарі ухвалили відповідну постанову № 10315, в якій звертаються до держав-членів ЄС та інституцій Європейського союзу щодо підтримки початку перемовин про вступ України до Європейського союзу.

Документ підготували до саміту лідерів Європейського союзу, який запланований на 14−15 грудня. Там мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати перемовини з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

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