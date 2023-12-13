Kernel Holding вирішив не виплачувати дивіденди за 2023 фінансовий рік, який закінчився у червні. Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.
13 грудня 2023, 17:05
Kernel виплатить нульові дивіденди за 2023 фінансовий рік
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Таке рішення ухвалили на річних зборах акціонерів 11 грудня. Чистий прибуток холдингу у 2023 фінансовому році сягнув $299 млн.
Нагадаємо, що один із найбільших агрохолдингів України Kernel готується провести делістинг на Варшавській фондовій біржі. Виключення акцій продовжено до наступного року.
Читайте також: Заморожені активи рф приносять немалі прибутки: в ЄС вирішують як їх використати
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі