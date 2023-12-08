Kernel переніс делістинг з Варшавської біржі на наступний рік

Виключення акцій агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року. Про це пише Liga.net.

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Kernel Holding повідомив на основі інформації, отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської фондової біржі продовжено через аналіз додаткових доказів.

Очікується, що воно буде завершене в січні 2024 року.

У березні 2023 року стало відомо, що компанія Веревського Namsen Limited як найбільший акціонер Kernel Holding запропонувала раді директорів агрохолдингу розглянути питання делістингу та викупу акцій в інших акціонерів.

Після цього Kernel провів додаткове розміщення акцій компанії, в результаті якого частка Namsen збільшилася до 93,67% голосуючих акцій.

Компанія подала заявку на делістинг акцій у травні цього року.

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