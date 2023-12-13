Заморожені активи рф приносять немалі прибутки: в ЄС вирішують як їх використати

Єврокомісія, 12 грудня, затвердила план використання доходів від заморожених російських активів. Кошти підуть на відновлення України, але деталі наразі не розголошують. Пропозиції комісії будуть передані Європейській раді для вивчення й ухвалення подальшого рішення. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як повідомив у вівторок у Брюсселі журналістам високопоставлений чиновник Єврокомісії, частину заморожених активів центробанку росії було покладено у банки під відсотки. Активи почали приносити немалі прибутки, які центральні депозитарії записали як прибуток на своїх рахунках й держави почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток.

Єврокомісія вирішила, що ці доходи слід використовувати для допомоги у відбудові України. Але це є довгостроковою метою, додав співрозмовник журналістів, а зараз Єврокомісія зосередилась на тому, щоб виокремити доходи від росактивів і «убезпечити» їх.

За даними Financial Times, Євросоюз має намір залучити 15 мільярдів євро із заморожених активів росії для надання фінансової допомоги Україні.

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