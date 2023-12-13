Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців.

Державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграм-каналі.

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Доходи українців

«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев.

Він висловив припущення, що вони все ж отримують доходи, але нелегально.

«Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб», — додав голова Комітету.

Нагадаємо

За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян, з них 13,4 млн економічно активного населення не отримували жодних доходів. При цьому зарплату отримували 11,6 млн громадян, у тому числі 2,1 млн пенсіонерів. При цьому на окупованих територіях на той час було зареєстровано 6,4 млн осіб.