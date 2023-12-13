Державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграм-каналі.
Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців
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Доходи українців
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев.
Він висловив припущення, що вони все ж отримують доходи, але нелегально.
«Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб», — додав голова Комітету.
Нагадаємо
За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян, з них 13,4 млн економічно активного населення не отримували жодних доходів. При цьому зарплату отримували 11,6 млн громадян, у тому числі 2,1 млн пенсіонерів. При цьому на окупованих територіях на той час було зареєстровано 6,4 млн осіб.
Коментарі - 13
20 млн. чоловіки, тут поржав.Зараз щоби загальних 30 млн назбиралось…
«За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян.»
Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців.
Может проблема в том, что этих 7 млн реально нет в Украине?
Обмеження були на вивід, вводьте скільки захочите хто Вам забороняє.
Це напевно ще дані часів УРСР, від яких рахує гетьманцев.
Мінфін знов тупо скопіпастив текст замість того щоб виконати роботу журналіста.