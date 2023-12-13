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13 грудня 2023, 11:17

Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців

Державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у телеграм-каналі.

Державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.
Фото: depositphotos

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Доходи українців

«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів», — написав Гетманцев.

Він висловив припущення, що вони все ж отримують доходи, але нелегально.

«Насправді розуміємо, що доходи отримують, але отримують в чорну, не сплачуючи податки… Цифра ще більше шокує коли ти розумієш, що протягом останніх 10 років — ця ж кількість платників, що не отримали ні копійки, складає 4,7 млн осіб», — додав голова Комітету.

Нагадаємо

За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян, з них 13,4 млн економічно активного населення не отримували жодних доходів. При цьому зарплату отримували 11,6 млн громадян, у тому числі 2,1 млн пенсіонерів. При цьому на окупованих територіях на той час було зареєстровано 6,4 млн осіб.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+117
Faraday
Faraday
13 грудня 2023, 11:23
#
Чи є вірогідність, що ці люди просто виїхали з України?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 грудня 2023, 11:40
#
В 2019 році?
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
13 грудня 2023, 11:53
#
«З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів»,
+
+192
Philip92
Philip92
13 грудня 2023, 11:29
#
Всё правильно, в реестре 43,1 млн человек по данным Гетманцева, а по данным Тищенка гречка по 12 грн за килограмм, а говядина — по 50
+
+131
Exba
Exba
13 грудня 2023, 11:38
#
Развелось гусей нещипанных…
+
+105
SamBB
SamBB
13 грудня 2023, 11:43
#
Ситуація ще раз доводить, що чувак відірваний від реальності на глухо…
20 млн. чоловіки, тут поржав.Зараз щоби загальних 30 млн назбиралось…
+
+30
financialGenius
financialGenius
13 грудня 2023, 11:44
#
Плохой анализ и не учтены много факторов …
+
+161
Moonlighter
Moonlighter
13 грудня 2023, 11:58
#
«По состоянию на 1 декабря 2019 года население Украины насчитывало 37,29 млн человек. Такие данные опубликовал Министр кабинета министров»

«За даними Державної податкової служби, станом на 2019 рік у держреєстрі фізичних осіб перебувало 44,1 млн громадян

Гетманцев: Податкова не бачить ні копійки доходів у 7,4 мільйона українців.

Может проблема в том, что этих 7 млн реально нет в Украине?
+
+15
irakez
irakez
13 грудня 2023, 12:16
#
Треба ще більше лімітів та заборон на користування своїми власними заробленими власною працею грошами. Тоді ще більше грошей буде заходити в Україну, а не залишатись за кордоном (ні).
+
0
matroskin
matroskin
13 грудня 2023, 13:00
#
А є чи були якісь обмеження по «грошей буде заходити в Україну» ?
Обмеження були на вивід, вводьте скільки захочите хто Вам забороняє.
+
0
matroskin
matroskin
13 грудня 2023, 13:06
#
Якийсь маразм, по вищенаведенным данним в Україні «проживає» мінімум 57,6 млн людей (бо мова тільки про зареєстрованних) !!!
Це напевно ще дані часів УРСР, від яких рахує гетьманцев.

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 грудня 2023, 13:42
#
І не побачить, ніяких доходів. Ці 7,4 млн- це ті кто не буде платити не копійки, як кажуть, спіймай мене, коли зможешь!!!
+
0
Три літри
Три літри
13 грудня 2023, 13:50
#
Звідки взялось число 7,4 міліони? В інфо-графіці її немає.

Мінфін знов тупо скопіпастив текст замість того щоб виконати роботу журналіста.
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