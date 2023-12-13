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13 грудня 2023, 9:46

Глобальний обсяг розрахунків у стейблкоїнах перевищив $7 трлн — Circle

Аналітики американської компанії Circle, що випускає стейблкоїн USDC, розповіли, що світ зараз буквально переживає бум інтересу до блокчейну та стабільних монет.

Аналітики американської компанії Circle, що випускає стейблкоїн USDC, розповіли, що світ зараз буквально переживає бум інтересу до блокчейну та стабільних монет.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниОбсяг розрахунків стейблкоїнами«Глобальний обсяг розрахунків стейблкоїнами за останній рік перевищив $7 трлн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Обсяг розрахунків стейблкоїнами

«Глобальний обсяг розрахунків стейблкоїнами за останній рік перевищив $7 трлн. Для порівняння, розрахунки за системами Visa та Mastercard становили $14 трлн», — пишуть представники Circle.

Інфраструктура блокчейну готова впоратися з ще більшою економічною активністю у найближчому майбутньому, упевнені аналітики.

«Ми думаємо, що найближчими роками мільйони підприємств і мільярди людей звернуться до нових фінансових інструментів на основі блокчейну, які конкуруватимуть із традиційними фінансовими установами», — йдеться у повідомленні.

Читайте: PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD

Латинська Америка стає найбільшим споживачем цифрових валют. З середини 2021 року по середину 2022 року громадяни країн регіону здійснили операції на суму $562 млрд.

«51% споживачів з Латинської Америки здійснювали які-небудь покупки за допомогою цифрової валюти, а одна третина використовувала стейблкоїн для повсякденних покупок», — заявили в Circle.

У компанії очікують, що трильйони доларів зрештою перейдуть у фінансові послуги на основі блокчейну.

«Цифрова валюта і блокчейни швидко виходять за рамки звичного, при цьому користувальницький досвід покращується, а самі блокчейни стають швидшими і стійкішими», — роблять висновок експерти.

Читайте: WhiteBIT анонсувала лістинг гривневого стейблкоїна UAHg

Що таке стейблкоїн

Стейблкоїн — це цифрова монета, вартість якої прив'язана до конкретного фізичного активу. Перша така цифрова валюта USDT від компанії Tether з'явилася в 2015 році. Вона має прив'язку до вартості американського долара у відсотковому співвідношенні 1:1.

Курс криптовалют на «Мінфіні»

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
akaMIK
akaMIK
13 грудня 2023, 12:12
#
«має прив’язку до вартості американського долара у відсотковому співвідношенні 1:1»

допоки не на.неться
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
13 грудня 2023, 13:04
#
Що? Долар?:)
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