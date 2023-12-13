Глобальний обсяг розрахунків у стейблкоїнах перевищив $7 трлн — Circle

Аналітики американської компанії Circle, що випускає стейблкоїн USDC, розповіли , що світ зараз буквально переживає бум інтересу до блокчейну та стабільних монет.

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Обсяг розрахунків стейблкоїнами

«Глобальний обсяг розрахунків стейблкоїнами за останній рік перевищив $7 трлн. Для порівняння, розрахунки за системами Visa та Mastercard становили $14 трлн», — пишуть представники Circle.

Інфраструктура блокчейну готова впоратися з ще більшою економічною активністю у найближчому майбутньому, упевнені аналітики.

«Ми думаємо, що найближчими роками мільйони підприємств і мільярди людей звернуться до нових фінансових інструментів на основі блокчейну, які конкуруватимуть із традиційними фінансовими установами», — йдеться у повідомленні.

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Латинська Америка стає найбільшим споживачем цифрових валют. З середини 2021 року по середину 2022 року громадяни країн регіону здійснили операції на суму $562 млрд.

«51% споживачів з Латинської Америки здійснювали які-небудь покупки за допомогою цифрової валюти, а одна третина використовувала стейблкоїн для повсякденних покупок», — заявили в Circle.

У компанії очікують, що трильйони доларів зрештою перейдуть у фінансові послуги на основі блокчейну.

«Цифрова валюта і блокчейни швидко виходять за рамки звичного, при цьому користувальницький досвід покращується, а самі блокчейни стають швидшими і стійкішими», — роблять висновок експерти.

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Що таке стейблкоїн

Стейблкоїн — це цифрова монета, вартість якої прив'язана до конкретного фізичного активу. Перша така цифрова валюта USDT від компанії Tether з'явилася в 2015 році. Вона має прив'язку до вартості американського долара у відсотковому співвідношенні 1:1.