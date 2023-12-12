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12 грудня 2023, 13:30

WhiteBIT анонсувала лістинг гривневого стейблкоїна UAHg

Українська криптобіржа WhiteBIT анонсувала лістинг стейблкоїна UAHg, прв’язаного до гривні. Монета буде доступна з 18 грудня. Про це повідомляє ForkLog із посиланням на представників компанії.

Українська криптобіржа WhiteBIT анонсувала лістинг стейблкоїна UAHg, прв'язаного до гривні.

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Лістинг на WhiteBIT

Співвідношення UAHg до гривні буде 1:1. Актив буде доступний у мережах Ethereum, Tron і BNB Chain.

За словами WhiteBIT, стейблкоїн забезпечить зручний і прозорий трансфер віртуальних активів, розширить їхнє практичне застосування і дасть змогу уникнути ризиків втрати вартості та ліквідності.

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Проєкт фокусується на створенні гривневої цифрової інфраструктури для проведення трансакцій без подвійної конвертації.

«UAHg не передбачає жодних додаткових витрат або комісій. Бізнес зможе використовувати стейблкоїн для запуску нових інноваційних продуктів і залучення інвестицій», — заявив засновник WhiteBIT Володимир Носов.

Нагадаємо, що Носов нещодавно став президентом футбольного клубу «Металіст 1925».

UAHg

UAHg — це перший гривневий стейблкоїн. Проект був запущений у 2023 році. UAHg, як й доларові стейблкоїни, USDT до прикладу, є еквівалентами фіатних валют.

Баланси резервів UAHg будуть проходити аудит щоквартально. Кількість випущених активів буде відображена на сайті проекту. На 12 грудня кількість емітованих UAHg становить — 25 040 500 монет.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
12 грудня 2023, 20:13
#
Всей семьей «ржем»
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