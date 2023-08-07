PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD

Фінансова технологічна компанія PayPal запускає власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для платежів та переказів, він випускається Paxos Trust Co, пише Bloomberg .

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Що відомо

Стейблкоїн PYUSD повністю забезпечений депозитами у доларах США, короткостроковими казначейськими облігаціями та аналогічними грошовими еквівалентами. Він привʼязаний до долара та буде доступний для клієнтів PayPal у США.

За допомогою PYUSD головний виконавчий директор Ден Шульман прагне зміцнити домінуюче становище PayPal у галузі цифрових платежів, спираючись на технологію, яка забезпечує миттєві та дешевші перекази без центрального посередника.

«Згодом передбачається, що це стане частиною загальної платіжної інфраструктури», — сказав в інтервʼю Шульман.

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PYUSD призначений для обміну на долари у будь-який час, а також може бути обміняний на інші криптовалюти, доступні в мережі PayPal. Його можна використовувати для оплати покупок, і незабаром він буде доступний у популярному платіжному додатку PayPal Venmo. Користувачі зможуть відправляти свої токени між PayPal і гаманцем Venmo.

Монета також може бути переміщена до сумісних сторонніх гаманців за межами мережі PayPal.

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Спочатку PayPal очікує, що PYUSD буде використовуватися в основному в секторах криптовалюти та web3, наприклад, для торгівлі іншими цифровими токенами та внутрішньоігрових платежів, а потім поступово набуде поширення в таких галузях, як грошові перекази та мікроплатежі.

Нагадаємо

На початку лютого 2023 року PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну. На рішення вплинуло розслідування американських регуляторів щодо Paxos.