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7 серпня 2023, 18:04 Читать на русском

PayPal запускає власний стейблкоїн PYUSD

Фінансова технологічна компанія PayPal запускає власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для платежів та переказів, він випускається Paxos Trust Co, пише Bloomberg.

Фінансова технологічна компанія PayPal запускає власний стейблкоїн PayPal USD (PYUSD) для платежів та переказів, він випускається Paxos Trust Co, пише Bloomberg.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоСтейблкоїн PYUSD повністю забезпечений депозитами у доларах США, короткостроковими казначейськими облігаціями та аналогічними грошовими еквівалентами.
Фото: depositphotos.com

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Стейблкоїн PYUSD повністю забезпечений депозитами у доларах США, короткостроковими казначейськими облігаціями та аналогічними грошовими еквівалентами. Він привʼязаний до долара та буде доступний для клієнтів PayPal у США.

За допомогою PYUSD головний виконавчий директор Ден Шульман прагне зміцнити домінуюче становище PayPal у галузі цифрових платежів, спираючись на технологію, яка забезпечує миттєві та дешевші перекази без центрального посередника.

«Згодом передбачається, що це стане частиною загальної платіжної інфраструктури», — сказав в інтервʼю Шульман.

Читайте: PayPal призупинила розробку свого стейблкоїну

PYUSD призначений для обміну на долари у будь-який час, а також може бути обміняний на інші криптовалюти, доступні в мережі PayPal. Його можна використовувати для оплати покупок, і незабаром він буде доступний у популярному платіжному додатку PayPal Venmo. Користувачі зможуть відправляти свої токени між PayPal і гаманцем Venmo.

Монета також може бути переміщена до сумісних сторонніх гаманців за межами мережі PayPal.

Читайте також: Клієнти PayPal придбали криптовалюту на $604 мільйони

Спочатку PayPal очікує, що PYUSD буде використовуватися в основному в секторах криптовалюти та web3, наприклад, для торгівлі іншими цифровими токенами та внутрішньоігрових платежів, а потім поступово набуде поширення в таких галузях, як грошові перекази та мікроплатежі.

Нагадаємо

На початку лютого 2023 року PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну. На рішення вплинуло розслідування американських регуляторів щодо Paxos.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
7 серпня 2023, 19:04
#
Пізд?

+
0
WECHATALIPAY
WECHATALIPAY
7 серпня 2023, 19:50
#
П’юзд
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