Скандинавські авіалінії відмовилися від Nesquik і Pepsi через те, що вони потрапили до списку спонсорів війни НАЗК

Скандинавська авіакомпанія SAS прибрала напої Nesquik і Pepsi з меню. Це пов'язано з тим, що Nestle і PepsiCo потрапили до українського списку спонсорів війни, який створило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє телеканал TV2.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ми можемо підтвердити, що ми виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни», — написала авіакомпанія SAS.

Також компанія відмовилася від напоїв Pepsi через те, що компанія також знаходиться у переліку спонсорів війни. SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 листопада 2023 року НАЗК внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни через її роботу у рф.

Раніше 1 вересня цього року НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.