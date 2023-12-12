Скандинавська авіакомпанія SAS прибрала напої Nesquik і Pepsi з меню. Це пов'язано з тим, що Nestle і PepsiCo потрапили до українського списку спонсорів війни, який створило Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє телеканал TV2.
12 грудня 2023, 15:33
Скандинавські авіалінії відмовилися від Nesquik і Pepsi через те, що вони потрапили до списку спонсорів війни НАЗК
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«Ми можемо підтвердити, що ми виключили Nesquik з бортового асортименту через додавання компанії Nestle до українського списку спонсорів війни», — написала авіакомпанія SAS.
Також компанія відмовилася від напоїв Pepsi через те, що компанія також знаходиться у переліку спонсорів війни. SAS заявила, що спілкується з постачальниками та з'ясовує їхні наміри.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 2 листопада 2023 року НАЗК внесло швейцарську корпорацію Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни через її роботу у рф.
Раніше 1 вересня цього року НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.
Джерело: Мінфін
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