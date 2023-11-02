Україна внесла швейцарську Nestle до переліку міжнародних спонсорів війни

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Що відомо

«Швейцарська корпорація Nestle є одним із найбільших виробників продуктів харчування у світі, вона веде бізнес у 187 країнах світу. Попри російську агресію Nestle продовжує працювати у рф, постачати товари агресору та розширювати свою російську виробничу базу», — зазначили в агентстві.

У НАЗК нагадали про те, що Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів — від легендарних і всесвітньо відомих до популярних локальних торгових марок. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші. Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала у росії сім фабрик.

«Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більш як 2% від діяльності всього Nestle, компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. У Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників. У Nestle в росії працює понад 7000 співробітників. Це є суттєвою підтримкою для економіки держави-терориста», — зазначили у НАЗК.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в росію, за винятком товарів першої необхідності.

Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи і бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso", — підкреслили у НАЗК.

Нагадаємо

27 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло італійську групу компаній Camozzi до переліку міжнародних спонсорів війни.