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11 грудня 2023, 16:37

У Європі зростає кількість біженців з України. Де найбільше українців

Станом на кінець жовтня у країнах ЄС отримали статус тимчасового захисту 4,24 млн людей з України, повідомляє Євростат.

Станом на кінець жовтня у країнах ЄС отримали статус тимчасового захисту 4,24 млн людей з України, повідомляє Євростат. ► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДе найбільше українцівЗа даними Євростату, Німеччина прийняла 1,2 млн осіб (28,7% від загальної кількості), Польща — 960 620 біженців (22,7%), Чехія — 364 450 (8,6%).
Фото: slovoidilo.ua

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Де найбільше українців

За даними Євростату, Німеччина прийняла 1,2 млн осіб (28,7% від загальної кількості), Польща — 960 620 біженців (22,7%), Чехія — 364 450 (8,6%).

Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла у всіх країнах ЄС, крім Данії, де вона знизилася на 4,5% (менше на 1700 осіб).

Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині, куди прибуло ще 20 465 осіб (на 1,7% більше), до Чехії — 6490 осіб та у Нідерланди — 4005 біженців.

Читайте: Українські біженці в Німеччині заощаджують у середньому 494 євро на місяць — дослідження

Порівняно з населенням кожної країни ЄС найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на 1000 осіб наприкінці жовтня спостерігалася у Чехії (33,7), Естонії, Польщі, Болгарії та Литві, тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на 1000 осіб.

Станом на 31 жовтня громадяни України становили понад 98% отримувачів тимчасового захисту. Дорослі жінки — майже половину (46,4%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС, діти — майже третину (33,4%), а дорослі чоловіки — 20,2% від загальної кількості.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+131
D3N
D3N
11 грудня 2023, 16:52
#
Зачем работать за 15000грн,если можно сдать квартиру в аренду и поехать в ту же Германию , ничего не делая получать больше 20000грн на человека включая детей + некоторым будет еще и пенсия капать на карточку
+
+28
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
11 грудня 2023, 17:47
#
Правильно Украина, всё равно нечего не может предложить своим гражданам, до начала боевых действий было тоже самое…а теперь еще всё стало хуже… Рыба ищет где глубже, а человек где лучше…
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+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
11 грудня 2023, 18:13
#
Припинять допомогу — додому поїдуть. Залишаться тільки ті хто мову вивчив.
А це буде не великий відсоток, враховуючи які категорії співвітчизників туди поїхали.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
11 грудня 2023, 21:34
#
Так проблема в том для государства нашего полезнее было бы, что бы те кто выучил обратно вернулись, а те что нечего там не делал зачем они нам, они и тут тоже самое будут делать… Вот в чём вопрос…
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0
mantis05
mantis05
11 грудня 2023, 20:32
#
Нельзя вечно на хребте висеть, и никто терпеть не будет, это тебе не арабы и не негры- быстро домой отправят. Так что: или учить язык и работать, или готовиться на минималку в Украине возвращаться, ведь нормы тоже поменялись и халявщиков теперь, довольно быстро сливают.
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0
veritas69
veritas69
11 грудня 2023, 18:07
#
Писал еще в мае 2022 — чем больше беженцев с Украины в ЕС и США тем быстрее закончится война.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 грудня 2023, 3:39
#
И это только начало! Особенно интересна цифра -более 30% детей.
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