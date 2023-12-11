У Європі зростає кількість біженців з України. Де найбільше українців

Станом на кінець жовтня у країнах ЄС отримали статус тимчасового захисту 4,24 млн людей з України, повідомляє Євростат.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини Де найбільше українців За даними Євростату, Німеччина прийняла 1,2 млн осіб (28,7% від загальної кількості), Польща — 960 620 біженців (22,7%), Чехія — 364 450 (8,6%).

Порівняно з кінцем вересня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту від України в ЄС зросла у всіх країнах ЄС, крім Данії, де вона знизилася на 4,5% (менше на 1700 осіб). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині, куди прибуло ще 20 465 осіб (на 1,7% більше), до Чехії — 6490 осіб та у Нідерланди — 4005 біженців. Читайте: Українські біженці в Німеччині заощаджують у середньому 494 євро на місяць — дослідження

Порівняно з населенням кожної країни ЄС найбільша кількість отримувачів тимчасового захисту на 1000 осіб наприкінці жовтня спостерігалася у Чехії (33,7), Естонії, Польщі, Болгарії та Литві, тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на 1000 осіб.

Станом на 31 жовтня громадяни України становили понад 98% отримувачів тимчасового захисту. Дорослі жінки — майже половину (46,4%) отримувачів тимчасового захисту у ЄС, діти — майже третину (33,4%), а дорослі чоловіки — 20,2% від загальної кількості.