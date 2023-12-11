Компанія Tether заблокувала 161 адресу із санкційного списку США, втім 150 з них виявилися порожніми. Про це пише ForkLog.
Tether заблокувала 161 адресу із санкційного списку США. Майже всі були порожніми
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Які гаманці заблокували
Лише одна із заблокованих адрес містила велику суму — 3,5 млн USDT. Інша — з балансом у 16 центів — власник адреси вивів $400 тис за день до блокування. Ще кілька зберігали від $20−60 тис.
Рішення про блокування пов'язано зі зміною політики компанії, яка передбачає заморозку всіх підсанкційних адрес. Нові положення спрямовані на «захист криптовалютної екосистеми та створення безпечного та надійного користувацького середовища в усьому світі», йдеться у повідомленні компанії.
Про Tether й стейблкоїни
USDT (Tether) — найбільший стейблкоїн на крипторинку. Нещодавно він досяг рекорду по капіталізації. Вартість всіх монет пробила позначку у $90 мільярдів.
На крипторинку є чимало стабільних монет (стейблкоїнів), які мають низьку волатильність (зміну ціни) й прив'язані до долара. Трейдери використовують стейблкоїни як посередників між волатильними монетами, аби фіксувати прибутки від торгів.
Блокування USDT
У листопаді емітент USDT (Tether) заморозив належні біржі FTX 46 370 701 USDT на блокчейні Tron на вимогу правоохоронних органів.
У жовтні 2023 року Tether заблокувала 32 адреси на суму $873 118,34. У компанії пов’язали їх із незаконною діяльністю, фінансуванням тероризму і війною в Ізраїлі та Україні.
У листопаді емітент заблокував близько 225 млн USDT, пов’язаних із міжнародним злочинним синдикатом. Обсяг заморожених коштів у стейблкоїні назвали «найбільшим в історії».
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