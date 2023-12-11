Binance припиняє підтримку рубля

Найбільша криптовалютна біржа у світі Binance припинить підтримку російського рубля у операціях P2P. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Рублі більше не приймають

У Binance повідомили, що таке рішення ухвалили на тлі виходу з росії та продажу бізнесу іншій криптобіржі CommEX.

Операції з рублем припинять з 2:00 за київським часом 31 січня 2024 року. Після того вже не можна буде торгувати в режимі P2P, тобто проводити операції між користувачами.

Водночас Binance пропонує користувачам здійснювати P2P-торгівлю з російською валютою на платформі CommEX без будь-яких комісій. Для цього необхідно підключити свій акаунт на CommEX до облікового запису Binance і перевести активи.

Передісторія

Нагадуємо, що Binance з 15 листопада припинила підтримувати фіатні депозити у російських рублях. Наприкінці вересня біржа оголосила, що остаточно йде з росії та продає весь свій російський бізнес компанії CommEX.

У травні в США висунули звинувачення до Binance. Американська влада запідозрила, що за допомогою платформи російські громадяни обходять санкції.

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У свою чергу Binance наголошувала, що «дотримується правил глобальних санкцій», відмовляючи у доступі до платформи «людям, організаціям, юридичним особам та країнам, які були занесені міжнародною спільнотою до чорного списку».

У березні 2023 року криптобіржа заблокувала можливість росіянам здійснювати операції з доларами та євро через свій P2P-сервіс.