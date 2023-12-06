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6 грудня 2023, 15:49

Капіталізація Tether досягла $90 мільярдів: це новий рекорд

Найбільший стейблкоїн на крипторинку USDT (Tether) досяг рекорду по капіталізації. Вартість всіх монет пробила позначку у $90 мільярдів. Про це свідчать дані CoinMarkerCap.

Найбільший стейблкоїн на крипторинку USDT (Tether) досяг рекорду по капіталізації.

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Успіх Tether

Відповідно до графіку 6 грудня Tether двічі досягав капіталізації у $90 мільярдів. За останні 30 днів обсяг оборотної пропозиції збільшився на $4 млрд. Такий масштаб змін за місяць поступається тільки березню 2023 року, коли пропозиція збільшилася на $8,5 млрд.

Динаміка капіталізації USDT Tether / Скриншот CoinMarketCap

На думку аналітиків Glassnode, збільшення обсягу капіталізації в секторі стейблкоїнів свідчить про серйозний попит на токен разом із бажанням інвесторів переводити свої фіатні валюти в цифрові активи.

Інші стейблкоїни та закриття BUSD

На крипторинку є чимало стабільних монет (стейблкоїнів), які мають низьку волатильність (зміну ціни) й прив'язані до долара. Трейдери використовують стейблкоїни як посередників між волатильними монетами, аби фіксувати прибутки від торгів.

На другому місці за капіталізацією після Tether серед стейблкоїнів йде USDC ($24 мільярда), на третьому місці монета DAI ($5 мільярдів).

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Раніше серед лідерів на ринку стейблкоїнів була й монета BUSD від Binance, але через тиск влади у США компанія вирішила її закрити й вивести з ринку. Делістінг коїна запланований на 15 грудня. Через це, відповідно, капіталізація BUSD падає. Історичний максимум був зафіксований у листопаді 2022 року й становив $23 мільярди, а на момент написання цього матеріалу капіталізація скотилась до $1,5 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
6 грудня 2023, 23:50
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Я єдине не розумію, а чому usdt не росте як біткойн з такою великою капіталізацією.
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