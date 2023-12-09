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9 грудня 2023, 14:00

На гроші фігурантів кримінальних справ АРМА закупила військові облігації на 3,6 мільярди

Агентство з розшуку та менеджменту активів придбало військові облігації на рекордну суму, яка склала 3,6 мільярди гривень. Залучені від продажу ОВДП кошти підуть на необхідні ресурси для ЗСУ. Про це пишуть на сайті Агентства.

Агентство з розшуку та менеджменту активів придбало військові облігації на рекордну суму, яка склала 3,6 мільярди гривень.

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АРМА є єдиним центральним органом виконавчої влади, який уповноважений купувати військові облігації. Минулого року Агенство вперше придбало військові облігації за гроші фігурантів кримінальних справ. Перший пакет склав 152 млн грн.

«Працюючи на благо держави, АРМА не тільки наповнює бюджет шляхом ефективного управління арештованим майном, але й через системну закупівлю військових облігацій, що позитивно впливає на обороноздатність нашої країни», — сказала очільниця Агентства Олена Дума.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
matroskin
matroskin
9 грудня 2023, 17:33
#
Дивний підхід, таке можливо хіба тільки в Україні.
Це типу судовий виконавець замість того щоб повернути гроші позивачу купив на них облігацій,
або поліція знайшла ваше вкрадене авто, але здала його в оренду такистам.
+
+15
Halyna859
Halyna859
9 грудня 2023, 18:33
#
Чому не віддали на потреби ЗСУ відразу, нема потреби?
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