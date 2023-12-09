Нацбанк за тиждень зменшив продаж валюти

Національний банк за 4−8 грудня продав валюти на $546 млн, це на $193,5 млн менше, ніж на минулому тижні. Про це свідчать дані регулятора.

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Як показує статистика, за останній робочий тиждень, НБУ також скоротив й купівлю валюти, сума у еквіваленті становила $1,99 млн, а минулого тижня — $1,6 млн.

Раніше «Мінфін» писав, що у листопаді Нацбанк зменшив продаж валюти до $2,457 мільярда після рекорду у жовтні ($3,351).

Загалом від початку року регулятор продав вже $26,094 млрд, а купив — $216,65 млн.

Нагадаємо, що 2 жовтня Національний банк оголосив про скасування режиму фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Внаслідок цього курс долара почав коливатися.

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