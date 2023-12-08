Лібералізація валютного ринку буде поетапною — голова НБУ

Голова НБУ назвав умови для подальшого скасування обмежень на валютному ринку. За словами Андрія Пишного це залежить від стабільності курсу долара , про це він заявив у інтерв'ю для Euromoney.

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На рішення про лібералізацію ринку також вплине збереження міжнародної допомоги. Пишний підкреслив, що подальша лібералізація проходитиме поетапно та пов’язана з умовами, а не з конкретними датами.

«Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі», — сказав Пишний.

Втім, глава НБУ усвідомлює ризики більш ізоляційної течії у політиці США. «Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви», — сказав він.

Euromoney пише, що незважаючи на величезний бюджетний дефіцит через війну, приплив міжнародної допомоги дозволив Україні торік відійти від монетарного фінансування і навіть розпочати цієї осені перехід до гнучкого обмінного курсу та зосередитись на таргетуванні інфляції.

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Нагадаємо, що після 2 жовтня Національний банк оголосив про скасування режиму фіксованого курсу та перейшов до режиму керованої гнучкості. Внаслідок цього курс долара почав коливатися.