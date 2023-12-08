ЄС наступного тижня схвалить план щодо використання російських заморожених активів — Reuters

Наступного тижня Європейська комісія повинна схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів. Однак через сумніви Франції, Німеччини та Бельгії Україна навряд чи отримає ці кошти найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

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Очікується, що законопроєкт щодо використання російських активів буде ухвалений 12 грудня, за два дні до заключного саміту 27 лідерів країн ЄС.

Водночас як зазначило агентство з посиланням на джерела, Україні не варто чекати на миттєві хороші новини про отримання коштів від заморожених активів рф через сумніви у трьох ключових країнах — Франції, Німеччини та Бельгії.

Заморожені російські активи

Як зазначається, ЄС заморозив російські активи на суму близько 21,5 млрд євро і що ще 300 млрд євро коштів російського центрального банку знерухомлені в ЄС та G7. Близько 125 млрд євро з цієї суми перебувають у бельгійської компанії Euroclear.

Бельгія підрахувала, що у 2023−2024 роках вона збере 2,3 млрд євро податків з цієї суми та використає ці кошти на допомогу Україні.

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Повідомляється, що пропозиція Єврокомісії наступного тижня буде спрямована на запровадження стандартних правил поводження з такими активами в усіх країнах ЄС. Для її прийняття необхідна одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

За словами посадовців ЄС, ця пропозиція уточнить юридичні зобов'язання залучених установ.

Як заявили посадовці, посилаючись на судові ризики, управлінські питання та критику з боку Європейського центрального банку, вона не міститиме прямої пропозиції перерахувати нові надходження від цих активів до бюджету ЄС.

Очікується, що лідери ЄС не дадуть остаточного схвалення цієї пропозиції на саміті, але, можливо, доручать своїм 27 урядам більше попрацювати над нею. Однак оскільки Німеччина і Франція висловлюють застереження, швидкої угоди чекати не варто.

«Група країн-членів все ще має юридичні занепокоєння», — сказав високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що переведення коштів до центральної скарбниці ЄС «не є чимось, що може статися в найближчому майбутньому».

Використання заморожених активів рф

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали способи вилучення доходів від російських активів на близько $300 млрд, заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.