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8 грудня 2023, 9:02

МВФ підтвердив потребу України в $42 мільярдів зовнішнього фінансування у 2024 році

Міжнародний валютний фонд підтвердив, що для забезпечення фінансової та зовнішньоекономічної стабільності Україна потребуватиме щонайменше $42 млрд зовнішньої підтримки у 2024 році. Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, повідомляє Укрінформ.

Міжнародний валютний фонд підтвердив, що для забезпечення фінансової та зовнішньоекономічної стабільності Україна потребуватиме щонайменше $42 млрд зовнішньої підтримки у 2024 році.
Фото: pixabay.com

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«У 2024 році, за оцінками МВФ, країні знадобиться близько $42 млрд фінансування. І підтримка з боку міжнародної спільноти, в тому числі ЄС, Сполучених Штатів і G7, а також, звісно, міжнародних фінансових установ, буде необхідною для повернення країни на шлях фіскальної та зовнішньої стабільності», — зауважила Козак.

Вона додала, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість.

«Перспектива, звісно, вкрай невизначена, втім вона є стійкою», — підкреслила представниця МВФ.

Козак нагадала, що в останньому прогнозі для України МВФ покращив очікування щодо зростання ВВП до 4,5% за результатами 2023 року. Крім того, різко знизився рівень інфляції в країні, а валютний ринок стабілізувався, що дозволило Україні перейти до режиму керованого обмінного курсу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за словами голови Комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласи, якщо американські конгресмени не зможуть домовитися про нову фінансову допомогу для України на наступний рік, то вже в січні 2024 року можуть виникнути проблеми з соціальними виплатами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 грудня 2023, 10:03
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Джо пішов на поступки республіканцям. Так кажуть… тому питання коли виділять?
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+30
penetrator1963
penetrator1963
8 грудня 2023, 12:01
#
Вона додала, що українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість.

Так если по $50 ярдов/год дотаций заливать в экономику, то она даже во время войны будет устойчивой. тем более в Украине, где средняя пенсия $150, а средняя зарплата военнослужащего (не выполняющего б/з, таких большинство) — $550. на остальное не проецирую, чиновник сам себя прокормит.
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