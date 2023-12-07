США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 грудня 2023, 8:55

США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 мільйонів

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні у розмірі $175 млн. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, передає Інтерфакс-Україна.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні у розмірі $175 млн.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що включатиме пакет

Пакет, зокрема, буде включати в себе:

  • боєприпаси для ППО і артилерійські снаряди;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • високошвидкісні протирадіаційні та протитанкові ракети;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для знищення перешкод;
  • обладнання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури;
  • запасні частини;
  • допоміжне обладнання;
  • послуги;
  • навчання та транспорт.

Читайте: США може виділити Україні понад $15 мільярдів

«Поки росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки і вивівши свої війська з України, дуже важливо, щоб США продовжували очолювати створену нами коаліцію, яка складається з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну. Якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту президента про додаткове фінансування національної безпеки, це буде один із останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми можемо надати Україні», — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті наголосили, що допомога Україні захиститися від російської агресії та забезпечити своє майбутнє відповідає інтересам національної безпеки США та сприяє глобальній стабільності у всьому світі, «і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно».

Читайте: У Байдена закликали Конгрес терміново затвердити допомогу для України

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Білий дім закликає конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні до кінця поточного року. Відповідного листа директорка Управління Білого дому з питань бюджету Шаланда Янг направила до Конгресу США у понеділок вранці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами