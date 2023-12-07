США виділяють Україні новий пакет озброєнь на $175 мільйонів

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні у розмірі $175 млн. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, передає Інтерфакс-Україна .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що включатиме пакет

Пакет, зокрема, буде включати в себе:

боєприпаси для ППО і артилерійські снаряди;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

високошвидкісні протирадіаційні та протитанкові ракети;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для знищення перешкод;

обладнання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

послуги;

навчання та транспорт.

Читайте: США може виділити Україні понад $15 мільярдів

«Поки росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки і вивівши свої війська з України, дуже важливо, щоб США продовжували очолювати створену нами коаліцію, яка складається з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну. Якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту президента про додаткове фінансування національної безпеки, це буде один із останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми можемо надати Україні», — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті наголосили, що допомога Україні захиститися від російської агресії та забезпечити своє майбутнє відповідає інтересам національної безпеки США та сприяє глобальній стабільності у всьому світі, «і нам потрібно, щоб Конгрес діяв негайно».

Читайте: У Байдена закликали Конгрес терміново затвердити допомогу для України

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Білий дім закликає конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні до кінця поточного року. Відповідного листа директорка Управління Білого дому з питань бюджету Шаланда Янг направила до Конгресу США у понеділок вранці.