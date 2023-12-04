Білий дім закликає конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні до кінця поточного року. Відповідного листа директорка Управління Білого дому з питань бюджету Шаланда Янг направила до Конгресу США у понеділок вранці, повідомляє Голос Америки.
У Байдена закликали Конгрес терміново затвердити допомогу для України
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Заклик Конгресу
У листі вона попередила спікера Палати представників Майка Джонсона та інших конгресменів, що у США закінчуються кошти для допомоги України, а її припинення підвищить ймовірність перемоги рф у війні.
«Хочу уточнити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться кошти для закупівлі нової зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання із запасів збройних сил США. У нас немає чарівного джерела фінансування для вирішення цього завдання. У нас закінчуються гроші і майже закінчується час», — наголошується у листі представниці Білого дому.
Читайте: Розумне інвестування. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на $100 мільярдів
«У нас закінчилися гроші, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це не проблема наступного року», — додала вона.
Білий дім у листі детально розписав, як США використали близько $111 млрд, які були виділені на допомогу Україні раніше, пише видання The Hill.
Зокрема, Пентагон використав 97% із $62,3 мільярда, які він отримав станом на середину листопада, а Державний департамент використав усі отримані ним $4,7 мільярда, які включали кошти на гуманітарну допомогу та допомогу у сфері економіки та цивільної безпеки.
Коментарі