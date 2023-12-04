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4 грудня 2023, 17:44

У Байдена закликали Конгрес терміново затвердити допомогу для України

Білий дім закликає конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні до кінця поточного року. Відповідного листа директорка Управління Білого дому з питань бюджету Шаланда Янг направила до Конгресу США у понеділок вранці, повідомляє Голос Америки.

Білий дім закликає конгрес виділити додаткові кошти на допомогу Україні до кінця поточного року.
Фото: bastion.tv

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Заклик Конгресу

У листі вона попередила спікера Палати представників Майка Джонсона та інших конгресменів, що у США закінчуються кошти для допомоги України, а її припинення підвищить ймовірність перемоги рф у війні.

«Хочу уточнити: без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться кошти для закупівлі нової зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання із запасів збройних сил США. У нас немає чарівного джерела фінансування для вирішення цього завдання. У нас закінчуються гроші і майже закінчується час», — наголошується у листі представниці Білого дому.

Читайте: Розумне інвестування. Байден анонсував запит на пакет допомоги Україні та Ізраїлю на $100 мільярдів

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«У нас закінчилися гроші, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це не проблема наступного року», — додала вона.

Білий дім у листі детально розписав, як США використали близько $111 млрд, які були виділені на допомогу Україні раніше, пише видання The Hill.

Зокрема, Пентагон використав 97% із $62,3 мільярда, які він отримав станом на середину листопада, а Державний департамент використав усі отримані ним $4,7 мільярда, які включали кошти на гуманітарну допомогу та допомогу у сфері економіки та цивільної безпеки.

Джерело: Мінфін
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