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6 грудня 2023, 11:16

США може виділити Україні понад $15 мільярдів

В Сенаті США подали новий законопроект, який передбачає виділення понад $15 млрд для України. Про це пише The Hill.

В Сенаті США подали новий законопроект, який передбачає виділення понад $15 млрд для України.

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Загалом документом передбачено виділення $111 мільярдів, які розподілять не лише Україні, а й Ізраїлю. Також у цю суму входять розтрати на захист південного кордону США.

Як зазначає видання, у поясненні до законопроєкту пишуть, що понад $15 млрд передбачені на підтримку України, зокрема «військову підготовку, обмін розвідданими» й «посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування».

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Документ також передбачає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю. Ще $43,6 млрд мають бути спрямовані на нарощування виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.

Законопроект підготували сенатори-демократи, втім у республіканців є зауваження. Вони вимагають, щоб рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю включало зміни, спрямовані на посилення безпеки кордону США з Мексикою.

Очікується, що законопроєкт буде винесений на перше процедурне голосування в середу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
6 грудня 2023, 11:22
#
Пєчалька… очікували лиш до бюджету 12−15 лярдів.
+
0
Alex2006
Alex2006
6 грудня 2023, 11:35
#
Від США? Нащо стільки? Ви забули про ЄС, МВФ та інших?
+
+75
penetrator1963
penetrator1963
6 грудня 2023, 11:58
#
Та это всё песни типа телемарафона: мы наступаем, орки тупые, ракеты заканчиваются, крым летом, оце так жахнули и всё в таком же духе. по факту путин номинирован в человеки года, а вся европа не в состоянии за год 1.000.000 боеприпасов произвести.
+
0
Alex2006
Alex2006
7 грудня 2023, 12:12
#
По факту усі, хто нагрібав валюту, у мінусі) Дехто у мінусі навіть на 13грн з долару через невірне розуміння ситуації: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193952/
+
+15
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
6 грудня 2023, 11:23
#
США «понесут ответственность» за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкаой на министра финансов Джанет Йеллен. По ее словам, американское финансирование «крайне необходимо» для сохранения поддержки Украины со стороны МВФ. «Я разговаривала с членами Конгресса. Я думаю, они понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить Украину необходимым финансированием… Я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, потому что это крайне важно», — сказала Йеллен. По ее словам, «в Украине просто заканчиваются деньги».
+
0
Alex2006
Alex2006
6 грудня 2023, 11:34
#
О, Кремлівський агент і тут виліз))
+
+15
Philip92
Philip92
6 грудня 2023, 11:44
#
США «будет морально труднее» за поражение Украины, если Конгресс не одобрит помощи. Ответственность никто не понесет.
+
0
TAN72
TAN72
6 грудня 2023, 11:45
#
Как отмечает издание, в пояснении к законопроекту пишут, что более $15 млрд предусмотрены в поддержку Украины, в частности, «военную подготовку, обмен разведданными» и «ужесточение присутствия в зоне ответственности Европейского командования». Об оружии где?
+
0
vovan9870
vovan9870
6 грудня 2023, 11:57
#
На фоні 120 млрд$ військового бюджету Росії?
+
0
JWT
JWT
6 грудня 2023, 12:20
#
А може і не виділити. Курчат по осіні рахують
+
0
Alex2006
Alex2006
7 грудня 2023, 12:13
#
Щось згадалось))

APREL1982
4 июля 2023, 21:01
#
Чувак иди лесом со своей стратегией, скоро осень всё увидиш

Але осінню чомусь так нічого і не побачили :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/195782/#com4497975
+
+60
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
6 грудня 2023, 12:26
#
Касьянов.Америка нам знову не дала грошей, зброї, військової техніки. Це було очікувано. Це, знаєте, як сніг взимку — ви нічого не можете з цим вдіяти. Може піти, а може не піти. Можуть дати, а можуть не дати. Питання в іншому — чи є в нас запасний план «Б» на такий випадок? І чи може Мар’яна Безугла його озвучити?.. Питання риторичне. Плану немає. Своїх збройових заводів не побудовано. Антипутінської коаліції - з грошима і ресурсами — теж не помітно. Наша зовнішня політика в дупі. Вся надія на героїзм і мужність наших бійців. З днем ЗСУ!
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
6 грудня 2023, 13:13
#
Що б ми могли заплатити їм проценти по боргах.
+
+30
Кино Индустрия
Кино Индустрия
6 грудня 2023, 13:17
#
Это вместо тех 60 млрд. всего 15???
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
6 грудня 2023, 14:52
#
КасьяновМарокко — держава на крайньому заході Північної Африки — отримала від США партію новітніх американських танків M1A2 SEPv3. Ці танки країна купила за 1,2 млрд доларів. За свої гроші. Крім того, марокканці купують американські ПТРК TOW, РСЗВ HIMARS з ракетами ATACMS і GMLRS, ізраїльські ЗРК Barak MX і РСЗВ PULS. Марокко вже має на озброєнні понад 600 американських танків. І уклало угоду на БЕЗКОШТОВНУ передачу їм 500 американських БМП M2 Bradley. Україні, здається, передали всього 50… У чому сіль. Марокко — дуже близька до України країна за чисельністю населення і валовим внутрішнім продуктом. Країни приблизно однаково бідні (станом на початок великої війни). Але Марокко купувала зброю на мільярди доларів, дбаючи про свою безпеку, хоча в них там в Африці такого ворога, як росія, немає. А Україна на мільярди доларів будувала дороги. Плюс — дипломатія. Відносно мирній країні Штати дають безкоштовно 500 чудових бойових машин піхоти. Україні, яка стікає кров’ю, — тільки 50. У них дипломатія — плюс. У нас дипломатія — мінус. Риторичне запитання — хто винен?.. PS Тим, хто кричатиме «а ось за Порошенка!..» — скажу, що танки ці Марокко замовила ще 2018 року, якраз за Пороха. Нам би зараз стали в пригоді. https://t.me/kasjanovcom
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