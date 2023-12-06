США може виділити Україні понад $15 мільярдів

В Сенаті США подали новий законопроект, який передбачає виділення понад $15 млрд для України. Про це пише The Hill.

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Загалом документом передбачено виділення $111 мільярдів, які розподілять не лише Україні, а й Ізраїлю. Також у цю суму входять розтрати на захист південного кордону США.

Як зазначає видання, у поясненні до законопроєкту пишуть, що понад $15 млрд передбачені на підтримку України, зокрема «військову підготовку, обмін розвідданими» й «посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування».

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Документ також передбачає $10,6 млрд на допомогу Ізраїлю. Ще $43,6 млрд мають бути спрямовані на нарощування виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів, а також на інвестиції в американську промислову базу підводних човнів.

Законопроект підготували сенатори-демократи, втім у республіканців є зауваження. Вони вимагають, щоб рішення про надання допомоги Україні та Ізраїлю включало зміни, спрямовані на посилення безпеки кордону США з Мексикою.

Очікується, що законопроєкт буде винесений на перше процедурне голосування в середу.